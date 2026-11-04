EE. UU.: Donald Trump no cree que demócratas le hagan un juicio político porque "destruiría" a ese partido

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que se mantiene tranquilo frente a los resultados de las elecciones en su país. En los comicios, los demócratas obtuvieron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que cambió el equilibrio de poder para los dos años de mandato que le restan.

Esta victoria opositora generó expectativas sobre un posible juicio político que busque la destitución del mandatario desde el Congreso. No obstante, el jefe de Estado desestimó este escenario desde la Casa Blanca, mientras analizó los factores externos que influyeron en la derrota electoral sufrida por los republicanos.

President Trump says he is not concerned about impeachment. pic.twitter.com/UNtfNYRZpL — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 4, 2026

Postura ante un proceso en el Congreso

Durante una ronda de preguntas con la prensa, Trump fue consultado sobre el riesgo de que la oposición utilice el control legislativo para impulsar nuevos juicios políticos en su contra. El mandatario rechazó que existan razones para iniciar una medida de ese tipo.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. ¿Un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", dijo Donald Trump.

Cabe mencionar que las dudas sobre este proceso aumentaron luego de que los demócratas ganaran las dos cámaras legislativas, logrando triunfos incluso en estados donde el republicano venció por doble dígito en las elecciones de 2024.

Ante ello, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, evitó comprometerse con esta medida, en abril declaró a la cadena Fox News que no era una prioridad inmediata.

Impacto de la guerra en Irán

A través de una extensa publicación en X, el vicepresidente JD Vance señaló directamente al conflicto bélico en Medio Oriente como el factor determinante de de la derrota en las urnas tras confirmarse los pronósticos legislativos.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", dijo JD Vance en un mensaje en X.

Al respecto, el jefe de Estado fue interrogado este mismo miércoles sobre los cuestionamientos de su vicepresidente y admitió que el planteamiento "es, en gran medida, cierto", dijo Donald Trump, tras explicar que dicha confrontación "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina". Pese a ello, Trump defendió las acciones militares ejecutadas en Irán.

Como se recuerda, EE. UU e Israel comenzaron la ofensiva el pasado 28 de febrero con ataques de asesinatos que incluyeron el del ayatolá Alí Jameneí, a lo que la República Islámica respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, medida que encarece el petróleo hasta hoy.