Tumbes: Keiko Fujimori dispone atención del Midagri para agricultores afectados por lluvias

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias registradas en la región Tumbes vienen ocasionando daños en los cultivos y pérdidas económicas para los agricultores. Ante esta situación, la presidenta Keiko Fujimori anunció la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, para atender la emergencia.

Keiko Fujimori anuncia atención del Midagri ante situación de los agricultores

Frente a las precipitaciones y los posibles efectos del fenómeno El Niño, los agricultores vienen solicitando medidas de apoyo que les permitan recuperar sus pérdidas y continuar con sus actividades productivas. Entre sus principales demandas se encuentra la entrega de bonos económicos y créditos para afrontar los daños ocasionados por las lluvias.

Ante la consulta de Exitosa, la mandataria confirmó que el titular del sector, Marco Vinelli, ya tomó conocimiento de la situación y sostendrá una reunión con los agricultores en los próximos días para evaluar sus necesidades y las medidas que podrían implementarse.

"El ministro Vinelli, que además es el jefe del Comando FEN, ha tomado nota y se va a reunir en los próximos días. Para los agricultores, como hemos señalado hoy temprano, se les está entregando motobombas, se les está apoyando directamente con unos bonos. El ministro de Agricultura tomará nota de qué otras cosas podemos trabajar", manifestó.

Para ello, se prevé la intervención del Midagri, a fin de evaluar los daños ocasionados en los cultivos y establecer acciones que permitan atender las necesidades de los productores en una de las regiones que enfrenta las consecuencias de las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | Las intensas lluvias en Tumbes vienen afectando los cultivos y generando pérdidas para los agricultores de la región. Ante esta situación, los productores solicitan la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y medidas de apoyo para atender la emergencia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 6, 2026

¿Qué medidas anunció el Gobierno para los agricultores de Tumbes?

Durante su pronunciamiento, la presidenta Keiko Fujimori señaló que el Ejecutivo viene desplegando acciones para atender a los productores afectados por las intensas lluvias. Entre las medidas mencionadas se encuentra la entrega de motobombas, equipos utilizados para retirar el agua acumulada en terrenos agrícolas y zonas inundadas.

Asimismo, indicó que se contempla el otorgamiento de bonos económicos como parte de la asistencia directa a los agricultores que enfrentan pérdidas debido a las condiciones climáticas.

La reunión anunciada entre el ministro Marco Vinelli y los productores permitirá recoger sus principales demandas y evaluar qué otras acciones pueden ejecutarse para atender la emergencia en el sector agrario.

Finalmente, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su visita a Tumbes, el Gobierno busca coordinar nuevas medidas de asistencia para los agricultores afectados por las intensas lluvias en la región.