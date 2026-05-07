Partidos de hoy, jueves 7 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este jueves 7 de mayo tendrá mucho fútbol para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la Copa Libertadores, Universitario se juega una de sus últimas balas en Chile cuando visite Coquimbo Unido, mientras que en la Europa League se conocerán a los flamantes finalistas del certamen.

Universitario sale a ganar con todo

La delegación crema ya se encuentra en la ciudad de Coquimbo donde este jueves saltará al campo de juego del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. De momento, todo hace indicar que Jorge Araujo tiene definido el once que irá en busca de tres puntos para seguir con posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Del mediocampo hacia delante no hay dudas ya que Jorge Murrugarra, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes serán los tres volantes, mientras que Andy Polo y Jorge Carabalí irán por las bandas derecha e izquierda, respectivamente.

Coquimbo Unido se llevó un triunfo en su visita al Monumental.

Adelante y a pesar de su buen regreso tras una lesión, Lisandro Alzugaray se mantendrá en la banca de los suplentes ya que Edison Flores y Alex Valera serán los dos delanteros. En la zona defensiva es donde hay dudas ya que Williams Riveros podría ingresar en reemplazo de Anderson Santamaría quien conformó la línea de tres junto a Caín Fara y Matías Di Benedetto.

En el viejo continente se jugarán la vuelta de las semifinales de la Europa League para conocer a los dos que disputarán el trofeo de esta competición. El duelo más destacado será el que jugarán entre ingleses, Aston Villa y Nottingham Forest.

Champions League

Aston Villa vs. Nottingham Forest | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Friburgo vs. SC Braga | 2:00 p.m. | Disney+, ESPN 2

Copa Libertadores

Mirassol vs. LDU Quito | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 7

Platense vs. Peñarol | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Coquimbo Unido vs. Universitario | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN 7

Medellín vs. Flamengo | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 2

Junior vs. Cerro Porteño | 9:00 p.m. | Disney+, ESPN

Copa Sudamericana

O'Higgins vs. Sao Paulo | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Boston River vs. Millonarios | 5:00 p.m. | DSports, DGO

Blooming vs. RB Bragantino | 7:30 p.m. | DSports, DGO

Carabobo vs. River Plate | 7:30 p.m. | DSports, DGO

En resumen, este jueves 7 de mayo te dejamos la guía completa y horarios de los partidos de hoy con el duelo clave de Universitario en la Copa Libertadores.