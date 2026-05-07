ONPE inicia concurso para el servicio de transporte del material electoral en miras a la segunda vuelta

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dado a inicio al concurso público para la contratación del servicio de transporte encargado del despliegue y el repliegue del material electoral de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La entidad electoral recibirá las propuestas de las empresas interesadas en brindar el referido servicio a partir de este jueves 7 de mayo, informaron mediante un comunicado a través del cual extienden la invitación.

El nuevo proceso se convoca tras los inconvenientes registrados en la jornada electoral del 12 de abril, cuando dicho estuvo servicio estuvo a cargo de la empresa Galaga SAC. La compañía viene siendo investigada por un presunto direccionamiento en su contratación por parte de exfuncionarios de la ONPE.

ONPE inicia concurso para transportar material electoral

En concreto, la convocatoria busca garantizar la distribución oportuna de insumos para talleres y capacitaciones del personal ODPE y de los actores electorales en todo el territorio nacional. El servicio se llevará a cabo entre el miércoles 13 y el lunes 18 de mayo.

El contrato establece rigurosos protocolos de seguridad, el uso de monitoreo satelital GPS y la disponibilidad de unidades de contingencia para las rutas terrestres y aéreas

Nota en desarrollo...