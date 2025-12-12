Tiktoker pide disculpas tras vandalizar árbol de Navidad de Chiclayo: "Me excedí ante tanta frustración"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la polémica suscitada por un precario árbol de Navidad valorizado en más de S/ 20 mil que instaló la Municipalidad de Chiclayo en su parque principal, el tiktoker detenido por vandalizarlo, Jordy Rioja, pidió disculpas públicas.

Protestas derivan en detención policial

El acto fue grabado en un video suyo de TikTok el 9 de diciembre, que rápidamente se viralizó. En él, ironiza con la deficiente decoración, que solo puede ser visible por la noche, ya que la tela está adornada únicamente con luces.

Tras mostrar el árbol navideño en sus plataformas y darse a conocer la elevada cifra que invirtió la alcaldesa Janet Cubas por su instalación, se desató inmediatamente la indignación de los chiclayanos.

Sin embargo, el incidente fue calificado como "acto de vandalismo" al manipular y dañar la estructura del árbol mientras transmitía en vivo en la plataforma.

Por ello, Rioja fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría PNP César Llatas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, ya que, durante su faena, no estuvo solo.

"Me duele como chiclayano"

Ante ello, en declaraciones para Exitosa, el tiktoker de 26 años pidió disculpas por dañar el árbol navideño, dado que Chiclayo se trata de una ciudad "vista por todo el mundo por el Papa".

"Muy molesto. Me excedí ante tanta frustración que hay aquí en Chiclayo por las pistas, la basura, no es solamente por el árbol", afirmó.

Rioja negó que haya publicado el video con el fin de obtener vistas o volverse viral, ya que "hay mucha gente que ya me conoce" debido a que trabaja en redes sociales hace seis años.

"Yo tengo que grabar diario porque las redes sociales son mi trabajo como comunicador. Entonces, vi (en redes) que el árbol que estaba así envuelto como papel higiénico y yo pensaba que era inteligencia artificial. Yo me fui a la catedral a constatar y vi el árbol así, lo vi encendido", relató.

El influencer reconoció que se excedió, pero el acto fue necesario para visibilizar la problemática que, según indica, afecta a su ciudad natal. "Me duele como chiclayano que a mi ciudad la tomen como si fuera la peor, la más destruida", expresó.

Asimismo, negó ser un vándalo y rechazó las afirmaciones de la alcaldesa de Chiclayo Janet Cubas respecto a que tiene cinco detenciones en su historial.

"Voy a sacar mi reporte en la Policía y voy a demostrar con pruebas que soy un ciudadano limpio y que solo quise alzar la voz de todo el pueblo de Chiclayo", finalizó.

Jordy Rioja pidió disculpas públicas por vandalizar el árbol de Navidad instalado en Chiclayo, pero se reafirmó en su queja contra la gestión de la alcaldesa Janet Cubas.