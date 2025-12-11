Piura: Vecinos del distrito de Los Órganos lanzan huevos a alcalde, disgustados por su mala gestión

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Mientras daba un discurso en una plaza pública, el alcalde del distrito de Los Órganos, provincia de Talara, en Piura, fue víctima de la molestia de un grupo de vecinos. Lanzándole huevos interrumpieron su presentación, luego de que uno le cayera cerca de la cabeza, siendo de inmediato resguardado por personal de serenazgo.

Vecinos reclamaban por obras inconclusas

El reclamo de los habitantes de este balneario se debió a que la gestión del burgomaestre Manuel Garrido Castro tiene varias obras inconclusas o paralizadas. Por tal motivo, residentes de la caleta 'El Ñuro' llegaron hasta la plaza principal donde se realizaba una ceremonia por el aniversario 61 del distrito y enfrentaron a la autoridad edil.

Al grito de "mentiroso", los vecinos expresaron su descontento no solo por las promesas incumplidas, sino también por la actitud pedante al que le acusan. Sin dejarle acabar su discurso y con huevos cual proyectiles, le obligaron a bajarse del escenario junto al resto de funcionarios y familiares que lo acompañaban.

Piura: En pleno aniversario de Los Órganos, vecinos lanzaron huevos al alcalde Manuel Garrido por la paralización de obras y sus polémicas declaraciones. El acto público fue suspendido entre insultos y reclamos



La indignación de los pobladores de 'El Ñuro' se debe a que días atrás Garrido Castro los había llamado "sufridos y mediocres", como quedó registrado en un video difundido en redes sociales. Esta ofensa, junto a las obras inconclusas motivaron a casi un centenar de personas a marchar hasta el lugar de la actividad oficial.

Como consecuencia de este reclamo popular, la Municipalidad de Los Órganos decidió el resto de las acciones programadas por el aniversario del distrito. Este balneario es conocido por sus playas, ideales para el surf y un lugar habitualmente escogido por turistas cuando deciden vacacionar en el norte del Perú.

Otras controversias de Manuel Garrido

En junio del 2024, el burgomaestre se salvó de ser vacado, luego de que los regidores del Pleno del Consejo Municipal del distrito de Los Órganos por unanimidad, votaron en contra. Se le acusó ante el Ministerio Público de haber recibido dinero por la construcción del Hospital II de Sullana, tras salir electo.

Un mes después denunció que había sido extorsionado y que le estaban cobrando 10 mil soles. En el video que le enviaron lo amenazan con atentar con él y su familia si no cumplía con las exigencias, por lo que decidió denunciar el hecho.

