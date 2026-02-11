Tía de bebé presuntamente maltratada en Chimbote responsabilizó al padre de agresión: "Sabe la maldad que ha hecho"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un presunto caso de maltrato familiar ha conmocionado a todo Chimbote debido a que una bebé habría sido violentada por sus propios padres, quienes ya fueron capturados y permanecen internados en el Penal de Cambio Puente luego que el Poder Judicial dictara nueves de prisión preventiva en su contra. Ahora la tía de la recién nacida responsabiliza al padre de esta agresión.

Responsabiliza al padre de la bebé de agresión

La familiar se mostró totalmente indignada por lo suecedido con su sobrina de apenas un mes de nacida y sindicó que el progenitor de la neonata sería quien la agredió en el cuerpo ocasionando que tenga diversas fracturas en brazos y piernas.

En tal sentido, descartó por completo que su hermana, la madre de la pequeña afectada, esté involucrada en este supuesto caso de maltrato por lo que solicitó que exista justicia para esta mujer.

"Él sabe de la maldad que hecho y él dice sí (...) se culpa, sabe que es consciente que él es culpable. Lo único que pido es que a mi hermana se le haga justicia y que todo el peso de la ley lo cargue el verdadero agresor", manifestó.

De otro lado, Roslin Villanueva, jefa de la oficial de la Defensoría del Pueblo Chimbote, señaló que la prioridad del Estado es priorizar la recuperación y la salud de la recién nacida. Además, señaló que los padres de la menor, más allá de ser señalados como los responsables de realizar las fracturas en las extremidades de su hija, también habrían intentando abandonarla.

"Se ha tomado conocimiento por referencia de los vecinos y eso ha sido público también que ha habido un intento días antes de abandono de la bebé. Lo que refieren los vecinos es que les llamaron la atención y lograron que nuevamente se puedan hacer cargo de ella", manifestó la funcionaria.

Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva contra padres

Los padres de la recién nacida trasladaron a la menor al hospital regional Eleazar Guzmán asegurando que habría sufrido una fuerte caída desde la cama en que dormía, sin embargo, los médicos descartaron que esa no sería la causa y que, por el contrario, la bebé presentaba rasgos de haber sido violentada.

Fue así que, tras alertar a la Policía, personal de la Comisaría de Familia de Chimbote los detuvieron. Y finalmente el Poder Judicial dictó nueves meses de prisión preventiva contra los progenitores por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, violencia contra los integrantes del grupo familiar y presunta desprotección familiar.