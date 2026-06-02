Cancelan ruta y clausuran terminal de la empresa "Diez Ases" tras accidente en la provincia de Pacasmayo

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las consecuencias del fatal accidente ocurrido en la provincia de Pacasmayo comienzan a reflejarse en el ámbito administrativo. La Gerencia Regional de Transportes de La Libertad anunció el inicio del proceso para cancelar de manera indefinida la ruta Trujillo-Chepén de la empresa de transportes "Diez Ases", luego del siniestro que dejó cuatro personas fallecidas y doce heridas el pasado 30 de mayo.

Detectan irregularidades tras inspección

La medida fue adoptada tras una serie de inspecciones realizadas por las autoridades regionales, que detectaron presuntas infracciones cometidas por la empresa de transporte. Entre ellas figura el incumplimiento del uso de su terminal autorizado en la ciudad de Chepén para el embarque y desembarque de pasajeros, situación que habría puesto en riesgo a los usuarios del servicio.

Asimismo, la Gerencia Regional de Transportes informó que el conductor de la unidad siniestrada no figuraba en la nómina oficial de la empresa, una situación que constituye una vulneración a las normas vigentes del sector transporte.

Las investigaciones preliminares también apuntan a una posible negligencia del conductor como una de las causas del accidente. Sin embargo, las autoridades aclararon que la unidad contaba con revisión técnica vigente, Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) activo y correspondía a un vehículo fabricado en 2023. Por ello, las diligencias continúan para establecer con precisión qué originó el siniestro.

El accidente ocurrió en la carretera Panamericana Norte, a la altura del cerro Chilco, en la provincia de Pacasmayo. La unidad sufrió una aparatosa volcadura cuando se dirigía a Chepén, provocando la muerte de cuatro personas y dejando una docena de heridos que fueron trasladados a distintos establecimientos de salud de la región.}

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la región de La Libertad, una unidad de la empresa de transportes "10 Ases" sufrió un accidente y terminó volcada, dejando como saldo tres personas fallecidas y más de diez gravemente heridas.



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Terminal fue clausurado por 30 días

De manera paralela, la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso la clausura temporal del terminal utilizado por "Diez Ases" en la capital liberteña. La medida tendrá una duración de 30 días debido a que en el establecimiento se habrían detectado actividades distintas a las autorizadas en su licencia de funcionamiento.

No obstante, ciudadanos denunciaron que la empresa continuó realizando operaciones de embarque y desembarque de pasajeros pese a las sanciones impuestas. También reportaron la circulación de algunas unidades hacia Pacasmayo y Chepén, mientras persisten las dudas sobre la aplicación efectiva de las restricciones anunciadas por las autoridades.

La tragedia de Pacasmayo ha reabierto el debate sobre la fiscalización del transporte interprovincial y el cumplimiento de las normas de seguridad. Mientras avanzan las investigaciones y los procesos sancionadores, los familiares de las víctimas esperan que se determinen responsabilidades y que se adopten medidas que eviten nuevas tragedias en las carreteras del país.