Tragedia en Chiclayo: Joven madre muere tras accidente en ascensor montacarga de hospital

02/01/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Chiclayo, una joven madre perdió la vida este jueves 2 de enero. La mujer murió trágicamente al interior de un hospital, luego de que fuese trasladada en un ascensor montacargas, el cual presentó severas fallas. Tras lo ocurrido, la gerencia regional de Salud en Lambayeque brindó alcances al respecto.

Joven madre pierde la vida trágicamente en hospital de Chiclayo

De acuerdo a informes preliminares, el suceso ocurrió al promediar las 3 de la tarde, y tuvo lugar en el Hospital Docente Las Mercedes. La víctima, identificada como Ruth Santamaría Ventura (24) había sido hospitalizada desde hace tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de ser sometida a una cesárea.

Como parte de su internamiento, el personal médico del hospital ordenó una serie de análisis, por lo que, acompañada de una enfermera, la mujer fue conducida en una camilla hacia el ascensor. No obstante, al abordar el montacarga, este sufrió un desperfecto relacionado con el suministro eléctrico, provocando daños severos en la joven.

Si bien en un inicio se sospechaba que Santamaría habría sufrido una decapitación, los informes señalan que fue aplastada en la zona cercana al tórax, lo que ocasionó su rápido deceso. Tras varias horas al interior del montacarga, la occisa y la enfermera fueron retiradas del elevador.

Gerencia Regional de Salud en Lambayeque se pronuncia tras tragedia

Ante esta situación, el equipo de Exitosa acudió al lugar del los hechos, en donde además, el Dr. Yonny Ureta Nuñez, gerente Regional de Salud en Lambayeque. brindó alcances al respecto. De acuerdo a la autoridad, la situación pudo ocurrir debido a la antigüedad que posee la maquinaria, pese al mantenimiento constante que recibió durante el año pasado.

"Aparentemente hubo un desperfecto en el montacarga. Estamos haciendo las investigaciones del caso, lo seguimos lamentando y nos pondremos a disposición de todas las instancias. Todos los hospitales antiguos han tenido y les llaman montacargas a este tipo de elevadores", mencionó en un inicio.

A su vez, el doctor remarcó que las instalaciones del establecimiento hospitalario tienen más de 170 años de creación, y que tiene previsto remodelarse por decisión del Ministerio de Salud. No obstante, esto no habría ocurrido debido a que el terreno pertenece a la beneficencia de Chiclayo, y aún no se ha cedido el espacio oficialmente.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En Chiclayo, una joven madre de apenas 24 años perdió la vida a pocos días de haber dado a luz. El trágico desenlace ocurrió debido a un accidente en un ascensor montacarga del hospital Las Mercedes.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/aeTmW4cukJ — Exitosa Noticias (@exitosape) January 3, 2025

Fue así que se supo de la tragedia ocurrida en Chiclayo, en donde una joven madre de 24 años perdió la vida tras ser aplastada por un ascensor montacarga, estructura ubicada en el hospital donde se encontraba internada.