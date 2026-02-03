Tragedia en Cusco: Tres obreros de construcción pierden la vida tras caer de elevador

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente terminó con la vida de tres obreros de construcción civil mientras estos realizaban labores de albañilería en una residencia en el distrito de Wanchaq, en Cusco.

A pesar de ser auxiliados y trasladados de emergencia, el impacto del golpe acabó con la vida de los tres jóvenes trabajadores tras el accidente laboral.

Obreros fallecen tras caer de elavador

Un accidente laboral acabó con la vida de tres obreros en la ciudad de Cusco durante la tarde del 2 de febrero mientras realizaban labores de construcción en una edificación.

El fatal suceso ocurrió luego de que los tres obreros cayeran de un elevador de un edificio ubicado en la calle Huáscar en el distrito de Wanchaq.

De acuerdo al reporte, el edificio "residencial Urpi" se encontraba en construcción donde los obreros realizaban trabajos de albañilería desde uno de los pisos más elevados del establecimiento.

Personal de la Región Policial de Cusco de la Policía Nacional llegó hacia el lugar de los hechos y confirmó que se trató de un accidente laboral en agravio de tres trabajadores.

Así, se contó con la presencia de diversas unidades policiales que llegaron para proceder con el aislamiento del lugar del accidente con participación de efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Cusco y la unidad de Emergencias Cusco.

Víctimas no sobrevivieron al impacto

Ante el fatal hecho, las tres víctimas fueron auxiliadas por personal que se encontraba en la edificación. De esta manera, se brindaron los primeros auxilios para intentar salvar sus vidas.

Posteriormente, los agraviados fueron trasladados de emergencia hacia la clínica Pardo. Fue durante el traslado que se confirmó el fallecimiento de Prudencio Majerhua Vargas de 32 años, quien no alcanzó a llegar hacia el centro de salud y solo se certificó su deceso.

En el centro de salud se confirmó el fallecimiento de Noe Pariguana Quispe de 27 años alrededor de las 11:55 de la noche, mientras que Julio Villanueva Quintana de 29 años falleció durante la madrugada de este martes.

Posterior al accidente laboral, se iniciaron las investigaciones en colaboración con el Ministerio Público y el personal de la comisaría PNP Wanchaq.

Se realizó el traslado de Josman Jaimes de 38 años por ser el residente de obra de la empresa constructora por presunta implicancia en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud y homicidio culposo.