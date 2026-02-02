Terror en Trujillo: Detonan artefacto explosivo en local Tabaco Marino dejando viviendas afectadas

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los atentados haciendo uso de artefactos explosivos en Trujillo, La Libertad, se han vuelto el pan de cada día. En la avenida Metropolitana, en la urbanización San Isidro se registró un nuevo ataque contra el local Tabaco Marino, donde detonaron un dispositivo.

Explosión contra local nocturno

La detonación se registró al rededor de las 10:20 p. m. destrozando una vía de ingreso al local y parte de la pared. El gran estallido se escuchó en diferentes urbanizaciones a la redonda, causando temor entre los ciudadanos.

Este lugar funcionaba como restaurante, pero por las noches funcionaba como una discoteca en la que se realizaban eventos nocturnos, razón por la que fue clausurada por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Fue en medio de este contexto que se dio el ataque, sin presencia de trabajadores ni usuarios.

Cabe señalar que, hace pocos días el propio establecimiento había anunciado su mudanza a otro punto de la ciudad. Además, este no es el primer ataque que sufre, pues meses atrás sufrió un ataque similar y existe una denuncia previa por extorsión, por lo que la Policía Nacional del Perú sospecha que este sería el móvil de lo sucedido.

La detonación del explosivo generó daños en viviendas aledañas, los inmuebles tienen en su mayoría ventanas y puertas totalmente rotas, afectando aproximadamente una cuadra a la redonda.

Municipalidad se pronuncia

A través de sus redes sociales, la Municipalidad Provincial de Trujillo exigió a la Policía Nacional del Perú "la captura inmediata de los responsables" del ataque registrado en la urbanización San Isidro. Asimismo, pidieron al Ejecutiva que exija al Congreso "la pena de muerte contra estas lacras criminales".

"Trujillo exige al presidente José Jerí actuar de inmediato y con mano firme frente ala desgracia ocurrida", exhortaron al mandatario al final de su comunicado.

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la PNP para cercar la zona. Las autoridades serán las encargadas de investigar el hecho y hallar a los responsables.

