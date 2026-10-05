Keiko Fujimori tras presuntas amenazas en su contra: "No tengo miedo, ni voy a retroceder"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes 5 de octubre sobre el material audiovisual que contiene presuntas expresiones violentas relacionadas con su vida e integridad y que viene siendo investigado por la Policía Nacional.

La mandataria aseguró que no dará marcha atrás en las acciones que impulsa frente a la inseguridad y sostuvo que las expresiones difundidas no modificarán su posición.

Sus declaraciones se producen luego de que el Ministerio del Interior informara que la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional activó una investigación tras la difusión del material.

Según el Mininter, las diligencias buscan establecer la identidad de los participantes, verificar la autenticidad e integridad del contenido y determinar el contexto en que se produjeron las expresiones.

Presidenta Fujimori afirma no tener miedo

Al ser consultada por el audio difundido por distintos medios de comunicación, Fujimori señaló que tiene conocimiento de las investigaciones que desarrolla la Policía y de la documentación que ya fue remitida al Ministerio Público.

"Miren, sobre el audio difundido por varios medios de comunicación, sé que la policía está haciendo las investigaciones y que ha remitido la documentación al Ministerio Público. Yo lo único que puedo decir es que primero no tengo miedo, ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y lograr la seguridad en nuestro país", declaró.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras las presuntas amenazas en su contra emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que no retrocederá en las acciones impulsadas para recuperar el orden y enfrentar la inseguridad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

La presidenta enfatizó que las expresiones difundidas no harán que abandone las medidas que viene impulsando. En esa línea, sostuvo que su trayectoria política es una muestra de su disposición a continuar pese a situaciones adversas.

"Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan y creo que mi vida política demuestra eso, que yo jamás voy a dar un paso hacia atrás", afirmó.

Policía ya investiga el material difundido

El pronunciamiento de Fujimori ocurre mientras avanzan las investigaciones sobre el contenido audiovisual. El Mininter comunicó que los elementos obtenidos durante la investigación fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante el Informe N.° 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC, para las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

La Dircote también busca determinar si existieron eventuales actos de coordinación o concertación relacionados con los hechos materia de investigación. El sector Interior indicó que continuará desarrollando las diligencias especializadas necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, respetando el debido proceso y el ordenamiento jurídico.

Fujimori aseguró que las presuntas amenazas no modificarán su posición y que continuará con las acciones que considera necesarias para enfrentar la inseguridad y recuperar el orden.

Mientras tanto, la investigación permanece en curso y será el Ministerio Público, dentro de sus competencias, el que determine las acciones correspondientes a partir de la información remitida por la PNP.