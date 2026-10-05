Keiko Fujimori sobre facultades aprobadas por Comisión de Constitución: "Esperemos que amplíen este primer dictamen"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre las facultades legislativas aprobadas por la Comisión de Constitución y señaló que espera que este primer dictamen pueda ser ampliado para incluir más medidas.

Keiko Fujimori espera que se amplíe dictamen de facultades legislativas

Desde San Juan de Lurigancho, la mandataria atendió a los medios de comunicación tras participar de la entrega de 326 títulos de propiedad a vecinos de Jicamarca. Allí fue consultada sobre las facultades que ha solicitado el Ejecutivo para poder legislar.

En primera instancia, enfatizó que lo que está haciendo "es ser eco y ser voz de los ciudadanos" quienes señaló que llevan muchos años esperando que los políticos puedan tomar decisiones.

Manifestó que no ahondará en la expresión que causó diversas posturas en la que manifestaba que se le estaba acabando la paciencia ante la dilación en la entrega de este mecanismo constitucional.

"Sé que estos próximos días la Cámara de Diputados va a debatir, esperamos que amplíen el primer dictamen que se ha a aprobado. Pero sí creo que es importante que escuchen a la calle y que sepan que los ciudadanos también están esperando de ellos que puedan ponerse de acuerdo y que puedan dar este pedido de facilidades para que el Gobierno pueda hacer las cosas más rápidas", señaló.

Se pronuncia sobre las presuntas amenazas en su contra

De otro lado, la jefa de Estado se pronunció acerca de las presuntas amenazas en su contra que fueron emitidas durante una transmisión en vivo y aseguró que se mantendrá firme con las acciones impulsadas a través de las cuales busca recuperar el orden y combatir la inseguridad en el país.

"No tengo miedo, ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y la seguridad en nuestro país. Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan", afirmó Fujimori Higuchi.

Como vemos, la mandataria Keiko Fujimori se refirió respecto a las facultades legislativas que han sido aprobadas por la Comisión de Constitución y expresó que espera que el primer dictamen pueda ser aprobado. Además subrayó que será importante que se escuche a la calle y que los ciudadanos esperan que ellos se pongan de acuerdo para otorgarle dicha solicitud al Gobierno.