Trujillo: desde hace 4 años, alumnos de colegio Andrés Belaunde continúan llevando clases virtuales

El colmo. Ya son 4 años desde que los alumnos de colegio Andrés Belaunde continúan llevando clases virtuales, debido a que, hasta la fecha, la infraestructura del centro educativo no se ha culminado.

Ante esta situación, padres de familia y docentes de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde realizaron una protesta frente a la Municipalidad Provincial de Trujillo exigiendo al alcalde Arturo Fernández Bazán, que cumpla con su promesa de culminar con la construcción del colegio. El burgomaestre se niega a rescindir el contrato con la empresa y asegura que infraestructura debe ser demolida.

"El colegio Andrés Belaunde debe ser totalmente destruido. Yo he ido la colegio y he visto que necesita ser destruido y construido desde cero. Nosotros no somos el Ministerio de Educación, nosotros no pagamos a los profesores. Tenemos una gerencia de Educación y Cultura, pero son para cosas menores, pero en este momento ustedes tienen que pedirle al Poder Judicial, porque esta empresa ha decidido romper el contrato, son tan sinvergüenzas, de romper el contrato e irse a arbitraje. Yo lo lamento. Ustedes deberían reclamar en el Gerencia Regional de Educación", expresó el burgomaestre.