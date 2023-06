Trujillo: Liberan a alumnos acusados de vender pastillas con droga al interior de colegio

Los padres de familia del colegio José Carlos Mariátegui en el distrito de El Porvenir exigen mayor control y disciplina a los responsables del centro educativo, luego de conocerse que, alumnos del nivel secundario estarían vendiendo pastillas con droga al interior de la institución y fueran liberados .

"Estamos muy preocupados. Queremos que haya más control con todos los alumnos. No hay control, no les exigen disciplina. No queremos niños así, que confundan a nuestros hijos. Nosotros estamos pensando en retirarlos", expresaron los padres de familia a través de Exitosa.