Cindy Marino denuncia presunta agresión del padre de su hija y relata violento episodio

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cindy Marino atraviesa un momento complicado luego de denunciar al padre de su última hija por una presunta agresión. En su manifestación ante la Policía, la conductora contó detalles del violento episodio que habría ocurrido el 22 de agosto dentro de su vivienda, cuando su menor también se encontraba en el lugar.

Cindy Marino denuncia presunta agresión

En el parte de la comisaría consta que Cindy Marino relató que el 22 de agosto su expareja, Ricardo Alonso Miñán, apareció en su vivienda bastante tomado e intentó ingresar por la mala a la habitación donde la actriz cómica estaba echada en la cama con su niña.

La conductora señaló que se negó a dejarlo entrar y que, ante su insistencia, tuvo que colocar las manos en forma de defensa para evitar ser agredida. Sin embargo, de acuerdo con su versión, el hombre habría reaccionado de manera agresiva y terminó ingresando por la fuerza.

"Su conviviente rompió la puerta del dormitorio con patadas, por lo que logró ingresar", se lee en el parte policial. Cindy aseguró que, una vez dentro, el denunciado le habría dado un manazo en la cabeza para luego quitarse la correa y golpearla en distintas partes del cuerpo.

Pero eso no habría sido todo. La denunciante también contó que Ricardo Miñán habría agarrado una caja de relojes, de aproximadamente 30 por 20 centímetros, y la habría lanzado contra ella y su menor hija.

Denuncia también destrozos en su vivienda

Cindy Marino también recordó otro episodio que, según su manifestación, habría ocurrido el 30 de agosto. Esta vez, denunció que el padre de su hija habría intentado agredirla nuevamente y que, durante el incidente, habría causado destrozos dentro de la casa.

"El denunciado comenzó a destrozar la habitación de su menor hija, rompiendo el televisor; posteriormente, se fue a la sala para reventar el televisor y otras cosas que se encontraban en el lugar, y rompió los lentes de medida de la denunciante", señala el parte policial.

Mientras atraviesa todo este proceso, Cindy aseguró que está tratando de mantener la calma y resolver los trámites relacionados con la denuncia. "Estoy en correteos con varios trámites, en verdad, tratando de mantener un poco la calma", manifestó.

Así, Cindy Marino denunció al padre de su hija, Ricardo Alonso Miñán, por una presunta agresión y relató ante la Policía el violento episodio que habría ocurrido en su vivienda, además de denunciar posteriores destrozos. Actualmente, la actriz cómica asegura estar realizando los trámites correspondientes.