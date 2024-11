¡URGENTE! Reportan incendios forestales en Piura: pobladores piden ayuda por escasez de agua

13/11/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante las últimas de este miércoles 13 de noviembre, incendios forestales vienen azotando considerablemente distintos puntos de la región Piura. Al menos cuatro zonas de dicho departamento están siendo afectadas por los siniestros, cuyo origen aún es desconocido. En vista de esta urgencia, pobladores pidieron apoyo inmediato del Gobierno, debido a que hay una escasez de agua en estos momentos.

Incendios forestales en Piura alertan a población

Conforme a Canal N, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) señaló que tales circunstancias comenzaron desde el último martes 12 de noviembre, y se han prologando hasta esta fecha. Tal es la magnitud de los incendios que cuatro zonas de Piura continúan sumando esfuerzos para extinguir el fuego.

Entre las provincias más afectadas por el siniestro, se encuentran Ayabaca y Huancabamba, específicamente en las localidades de Pacaipampa y Huamarca, respectivamente. Los puntos referidos son principalmente pastizales y cultivos de maíz, del cual hasta el momento se tiene registro de cien hectáreas consumidas por las llamas.

Ante tal situación, los pobladores de estos sectores vienen trabajando arduamente para disipar el fuego; no obstante, sus esfuerzos resultan mínimos ante la magnitud de los incendios. A esto se suma una crisis de agua que afronta la región, por lo que urgentemente pidieron tanto al gobierno regional y al Ejecutivo enviar ayuda inmediata.

Se reportan cuatro incendios forestales activos en la sierra de Piura. Estos afectan las provincias de Ayabaca y Huancabamba. En la zona no hay agua



Incendios forestales no cesan en Perú

Las tragedias ocurridas en zonas forestales parecen continuar durante los últimos meses. Uno de los más recientes siniestros, ocurrido a fines de octubre, tuvo lugar en la provincia de Canta, en Lima. Conforme a los testimonios de la población, la incidencia se registró en diferentes puntos del valle turístico.

No obstante, denunciaron que no recibieron asistencia por parte de las zonas aledañas a la provincia. "Últimamente hemos tenido varios focos de incendios forestales, la ayuda exterior es mínima, por no decir nula. No contamos con el auxilio rápido y oportuno", mencionó una ciudadana.

Durante la tragedia, el siniestro arrasó con la flora y fauna del valle turístico, ocasionando que varios pastizales y animales del lugar sean alcanzados por el fuego durante esas fechas. Ante ello, los miembros de la Junta de Alerta de Valle Chillón realizaron una campaña para conseguir los elementos necesarios, a fin de evitar que las llamas sigan expandiéndose en este sector de Lima.

Fue así que una serie de incendios forestales vienen ocurriendo en la región Piura, ocasionando estragos en la población, quienes a pesar de hacer lo posible para erradicar las llamas, cuentan con una crisis de agua, lo que empeora aún más la situación.