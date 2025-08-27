Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional evalúa hoy recurso que busca archivar el caso 'Cócteles'

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional escuchará los alegatos del fiscal José Domingo Pérez sobre el habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, la cual busca archivar la investigación en su contra por el caso 'Cócteles'.

Como se recuerda, en julio último, el máximo intérprete de la Constitución incluyó al Ministerio Público en el recurso que fuera formulado por Giulliana Loza, quien acusa que su patrocinada sufre la vulneración de sus derechos a la libertad personal y del principio de legalidad penal por parte del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Fiscal presentará sus descargos

Tras incluir al Ministerio Público en el proceso que pretende declarar nulos sus investigaciones preliminares, el fiscal deberá presentar sus descargos desde las 10:30 a. m. en una audiencia presencial a desarrollarse en la sede principal de la institución, San Isidro.

Es importante precisar que, una vez escuchado el informal oral del citado fiscal, el TC emitirá su fallo dentro del plazo de ley, el mismo que será "definitivo", por lo que, la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016) podría pasar al archivo.

Auto del TC

Desde la Fiscalía investigan a la excandidata presidencial en 2011, 2016 y 2021 por las presuntas comisiones de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

(Noticia en desarrollo...)