Hugo García e Isabella Ladera confirman su amor con románticas declaraciones: "Mi novia es increíble"

Lo que comenzó como simples rumores en redes sociales finalmente se confirmó. Hugo García e Isabella Ladera decidieron mostrar su amor sin filtros, con mensajes cargados de afecto y detalles llenos que dejan claro que su vínculo va mucho más allá de la amistad.

Todo inició cuando Isabella Ladera abrió su cajita de preguntas en Instagram y un seguidor le preguntó directamente si tenía novio. Su respuesta fue breve, pero contundente: "Sí, sí y sí" , acompañada de un emoticón llorando y un "Te extraño con mi alma" .

Minutos después, Hugo García compartió un video con la frase que selló la noticia: "Mi novia es increíble" , acompañado de varios emojis de enamorado. La interacción entre ambos no tardó en viralizarse, generando una ola de comentarios de felicitaciones.

Los gestos que antes eran simples indicios, como fotos juntos, comentarios cariñosos y viajes compartidos, pasaron a ser señales claras de su relación.

Hugo García llama "Mi amor" a Isabella Ladera

Frente a las cámaras de un conocido programa de espectáculos, Hugo García prefirió no profundizar sobre su relación con Isabella Ladera. "Yo estoy feliz. Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo", dijo. Sin embargo, poco después, hizo que ella fuera quien hablara con la prensa.

El reportero logró obtener declaraciones importantes de la venezolana cuando le preguntó si ya mantiene una relación con el peruano. "Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí", dijo.

"¿Qué te gusta de él?", preguntó el reportero. Isabella Ladera respondió con una refrescante sonrisa: "Me pegó su valentía".

Por su parte, Hugo García se refirió a ella como "Mi amor" y añadió: "Mi mamá se lleva mejor con ella que conmigo y yo me llevo mejor con su mamá que ella, pero todo bien. Súper tranquilos y estamos felices como nos ves. Qué hermosa".

Finalmente, Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su amor con románticas declaraciones. Con mensajes llenos de afecto y gestos espontáneos en redes sociales, la pareja se mostró tal cual es, consolidando una relación que ya muchos percibían pero que ahora se vive de manera abierta y transparente ante sus seguidores.