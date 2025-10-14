Martín Vizcarra anuncia que participará del paro convocado para el 15 de octubre: "No me voy a confundir con la 'Generación Z'"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En entrevista exclusiva con Exitosa, esta mañana, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo anunció que participará en la marcha contra la clase política de mañana, miércoles 15 de octubre, la cual es convocada, entre otros gremios, por la 'generación Z'.

El exmandatario del Perú entre 2018 y 2020 respaldó la convocatoria ciudadana contra el Congreso de la República y al presidente José Jerí Oré, a quien no considera apto para sostener el cargo hasta julio del próximo año.

"Yo voy a estar en la marcha"

En diálogo con Nicolás Lúcar en "Hablemos Claro", el exjefe de Estado y líder de Perú Primero indicó que estará en la movilización prevista para las próximas horas en el Centro de Lima, apelando a su figura de "ciudadano", más no de político.

"Mañana, yo voy a estar en la marcha, no me voy a confundir con la 'generación Z' porque tienen su propio espacio (...) nosotros, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de salir a protestar porque José Jerí se tiene que ir", indicó a nuestro medio.

Asimismo, comparó la misma situación que le tocó atravesar cuando fue vacado del cargo en noviembre del 2020 y fue reemplazado por Manuel Merino y posteriormente por Francisco Sagasti. En ese sentido, señaló que "el pueblo puede sacar" al actual mandatario, quien, a su parecer, debe tener como prioridad garantizar el desarrollo libre y transparente de las elecciones generales del 2026.

¿A quiénes propone Vizcarra como "presidenciables"?

Sobre un eventual nuevo cambio en la Presidencia de la República, Vizcarra Cornejo no tuvo reparo en proponer hasta "cuatro congresistas presidenciables" para continuar con la sucesión constitucional, tal como ocurriera en su caso hace poco menos de cinco años.

"Si el Perú entero ha decidido que Dina Boluarte se vaya a su casa, entonces tiene que haber un congresista que esté de acuerdo con esa posición (...) yo propondría a Flor Pablo, Carlos Anderson, Ruth Luque o Susel Paredes; o sea de los 130 congresistas no vas a encontrar a 20 o 30", mencionó el expresidente.

Es importante recordar que, en Exitosa, la parlamentaria Susel Paredes descartó de plano aceptar dicha propuesta; es decir, de darse la vacancia de José Jerí al mando del Ejecutivo. "Si yo llego a la presidencia, quisiera llegar por el voto del pueblo no por una coyuntura. De mi parte, yo no lo aceptaría, porque si yo llego a la presidencia, quiero que sea por el voto popular", indicó también en "Hablemos Claro".

El expresidente Martín Vizcarra ratificó su intención de postular a los comicios del próximo 12 de abril, para ello, espera un fallo favorable en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta antes que acabe el año.