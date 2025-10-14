José Jerí entregó el informe para "blindar" a Dina Boluarte por las muertes en protestas, asegura Martín Vizcarra

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, en una entrevista exclusiva para Exitosa, expresó su rechazo a que José Jerí haya sido nombrado como el nuevo jefe del Estado, asegurando que fue uno de los congresistas que entregó el informe para "blindar" a Dina Boluarte por las muertes durante las protestas sociales.

Martín Vizcarra cuestiona gobierno de José Jerí

Perú atraviesa una incertidumbre en el ámbito político tras la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como el nuevo mandatario del Perú. En ese marco, Martín Vizcarra se presentó en el programa 'Hablemos Claro' para abordar el tema y dar a conocer su opinión sobre el gobierno de transición, de quien fue en algún momento su accesitario en el Parlamento.

En primer lugar, sostuvo que si algo que unió al Perú fue el rechazo a Dina Boluarte, no por las investigaciones que se le siguen por presuntos delitos cometidos durante su mandato como presidenta, como el caso Rolex o sus cirugías, sino por no haber hecho justicia por "las más de 50 muertes y más de mil heridos en las protestas del 2022 y 2023.

Seguidamente, cuestionó que José Jerí, a quien calificó como una "marioneta" sea el jefe de Estado. ¿Por qué? Pues bien, Vizcarra alegó que dicho personaje fue el autor del informe que recomendó archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Dina Boluarte por las víctimas de la represión en su gobierno.

"Al pueblo lo que más le duele es que no haya hecho justicia por las muertes. (...) Hace solo dos meses, en julio, José Jerí ha sido el congresista que dio el informe para blindar a Dina Boluarte de esa masacre. (...) ¿Quiénes dieron los votos para que se archive la investigación contra Dina Boluarte? El fujimorismo, así completito con Somos Perú (...) ¿Quién fue la marioneta para que haga el informe que exculpe a Dina? José Jerí", expresó

José Jerí habría blindado a Dina Boluarte

Según expresó, Jerí entregó el documento aprobado por mayoría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 18 de julio, y en el que se sostenía que "no existen elementos probatorios suficientes" para acusar a Boluarte ni a los ministros de su gabinete.

Es por ello, que agregó que Jerí podrá tener legalidad para asumir la Presidencia, pero no legitimidad debido a que blindó a una persona que fue acusada por presunto "homicidio calificado y lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos".

"Estamos de acuerdo en un 95% de que Dina haya sido botada del cargo por incapaz, pero quien lo reemplaza es el congresista que limpió y mandó al archivo la investigación contra Boluarte. Puede tener legalidad para asumir el cargo, pero no tiene legitimidad (José Jerí)", sentenció.

Vizcarra en paro del 15 de octubre

El expresidente Martín Vizcarra también anunció que participará en la marcha contra la clase política de mañana, miércoles 15 de octubre, la cual es convocada, entre otros gremios, por la 'generación Z'.

En conclusión, las declaraciones de Martín Vizcarra en Exitosa reavivan el debate sobre la designación de José Jerí como presidente del Perú, puesto que habría sido uno de los parlamentarios que "blindó" a Dina Boluarte.