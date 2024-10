Abogado de Alejandro Toledo solicita absolución de expresidente ante "falta de pruebas sólidas"

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, resaltó que no existen pruebas suficientes que puedan dar crédito de la responsabilidad de su defendido. El letrado detalló que no se puede corroborar que él hizo negociaciones incompatibles con Odebrecht. En su lugar, culpó al finado Josef Maiman de todos los sobornos y demás delitos.

La postura del jurista que patrocina al exmandatario detalló que no existen argumentos del Ministerio Público que puedan probar una acción de su defendido en el caso. Recalcó en que él no intervino en ninguno de los proyectos investigados por supuestas preferencias ilegales a Odebrecht.

"No hay ninguna participación del señor Alejandro Toledo, no hay ninguna prueba, no ha probado el Ministerio Público que el señor Toledo haya tenido algún grado de participación en la elaboración de los contratos: Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4. Es decir, se trata simplemente de una argumentación que no tiene fundamentos", aclaró.