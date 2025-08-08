Abogado de Patricia Benavides advierte que Delia Espinoza podría ser sancionada por incumplir orden de la JNJ

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de la restituida Patricia Benavides, Juan Peña, despertó las alarmas al asegurar que la titular del Ministerio Público podría enfrentar graves sanciones, incluso la destitución, si continúa desacatando la firme resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordena el retorno de su patrocinada como fiscal suprema.

Incumplimiento de Espinoza

En entrevista con Canal N, el letrado subrayó que, pese a que ya se venció el plazo, Espinoza no ha notificado a Benavides para formalizar su regreso, y recordó que la JNJ se ha comunicado vía oficio público.

Con ello, según indicó Peña, se estaría incurriendo en una falta grave, destacando que este tipo de irregularidades tienen como consecuencia la suspensión temporal o destitución del cargo, debido a que la funcionaria fue exhortada en varias ocasiones. No obstante, continúa reacia a obedecer.

"Ya le hemos dicho por segunda vez. En la primera, cuando se ordenó reincorporar a la doctora Benavides como fiscal de la Nación, hizo caso omiso. Ahora vuelve a incumplir la orden de restituirla como fiscal suprema", puntualizó.

"Se está quedando sola"

En medio de este polémico panorama, el especialista en leyes manifestó que la fiscal de la Nación también fue notificada por la Junta de Fiscales Supremos para que cumpla con la restitución de Benavides, por lo que, a su juicio, "se está quedando sola".

Para el abogado, no existe justificación alguna para que el proceso sea tan largo, debido a que la propia Corte Suprema destacó que no existe impedimento alguno que retrase el regreso de Benavides Vargas al Ministerio Público.

Exhorta a tomar medidas

Juan Peña exclamó que, de continuar el desacato, la Junta Nacional de Justicia debe iniciar un proceso sancionador correspondiente contra Delia Espinoza, sustentado en una destitución del cargo.

En esa línea, indicó que ya no existen más instancias que puedan respaldarla, ya que sus propios colegas, la Corte Suprema y la JNJ le han solicitado cumplir con la restitución.

Cabe recordar que, en las últimas horas, Espinoza ha sufrido más de un revés ya que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, rechazó la apelación presentada por la actual fiscal de la Nación la cual buscaba que se amplíe la sanción contra Patricia Benavides a 36 meses.

De esta manera, se conoció que el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, afirmó que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, podría ser destituida del cargo por no acatar la orden de reposición de su defendida.