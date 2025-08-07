JNJ exhorta a Delia Espinoza reponer inmediatamente Patricia Benavides como fiscal suprema

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, donde le exhorta reponer de manera inmediata a Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema tras haberse cumplido la suspensión que pesaba en su contra.

De acuerdo este documento, firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, el castigo que se le impuso a Benavides Vargas expiró el pasado 31 de julio por lo que su regreso al Ministerio Público debe darse a la brevedad.

En las últimas horas, Delia Espinoza ha sufrido más de un revés ya que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, rechazó la apelación presentada por la actual Fiscal de la Nación la cual buscaba que se amplíe la sanción contra Patricia Benavides a 36 meses.

Por ello, no existe impedimento legal que evite la reposición de la suspendida fiscal al interior del Ministerio Público. Así lo dejó en claro la Junta Nacional de Justicia a través de un nuevo oficio dirigido al despacho de la fiscal de la Nación donde también se le acusa de generar una 'lamentable situación de inseguridad jurídica'.

"Respecto a lo resuelto por la Junta Nacional de Justicia, la exhortamos a cumplir en el día de la reincorporación dispuesta a efectos de no seguir generando una lamentable situación de inseguridad jurídica", se lee en el párrafo final del oficio.

