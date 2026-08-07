Nadine Heredia: Poder Judicial tiene hasta este viernes para decidir la anulación de su condena de 15 años

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este viernes 7 de agosto se convierte en un día clave para el futuro judicial de Nadine Heredia, pues el Poder Judicial tiene plazo hasta hoy para decidir si anula la condena de 15 años de prisión por lavado de activos que pesa sobre ella.

La ex primera dama busca que la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ya benefició a su esposo Ollanta Humala, se aplique también en su caso, lo que abriría la posibilidad de dejar sin efecto la sentencia y redefinir su situación legal.

El pedido de exclusión

Heredia, asilada en Brasil desde 2025, presentó un escrito ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional solicitando que se reconozca la nulidad de su condena bajo el mismo criterio que benefició a Humala: el principio de legalidad y tipicidad.

El TC había señalado que los aportes ilícitos recibidos en las campañas de 2006 y 2011 no estaban tipificados como delito en ese momento, por lo que sancionarlos vulneraba derechos fundamentales. Si el Poder Judicial acoge el pedido, la sentencia quedará sin efecto y se abrirá la posibilidad de su retorno al país sin riesgo inmediato de detención.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Poder Judicial tiene plazo hasta hoy viernes 7 de agosto para decidir si anula la condena de 15 años contra la exprimera dama Nadine Heredia, quien pidió a través de su defensa legal, la extensión de los efectos del fallo del TC que benefició... pic.twitter.com/zeDwNnHwEE — Exitosa Noticias (@exitosape) August 7, 2026

La cautela de la defensa

La espera por conocer la decisión del PJ responde a la prudencia recomendada por la defensa de Heredia. Días atrás, su abogado Wilfredo Pedraza recomendó que ella aún no regrese a Perú, pese al fallo del TC. Argumentó que mientras el Poder Judicial no oficialice la anulación de la condena, Heredia podría enfrentar complicaciones legales si pisa territorio nacional.

"Yo no le recomendaría que regrese porque justamente, la decisión del Tribunal Constitucional es un claro ejemplo de que la familia Humala-Heredia ha sido víctima de los abusos de la Fiscalía y el Poder Judicial. Este sistema no da garantías para que regrese", expresó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado Edison Huamán, manifestó que él no le recomendaría a Nadie Heredia regresar al Perú pese al fallo del TC que permitió la excarcelación de Ollanta Humala. Indicó que el sistema judicial peruano no da garantías... pic.twitter.com/iHr9vheeP6 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 1, 2026

La condena de 15 años contra Humala y Heredia se dictó en abril de 2025 por presunto financiamiento irregular de las campañas presidenciales de 2006 y 2011, con aportes de Odebrecht y del gobierno venezolano. El fallo del TC, emitido el 30 de julio de 2026, declaró nulo el proceso y ordenó la inmediata libertad de Humala.

La decisión abre la puerta a que otros casos de financiamiento electoral sean revisados bajo el mismo criterio, lo que podría tener implicancias de gran alcance en la justicia peruana.

El plazo que vence hoy coloca a Nadine Heredia en un punto de inflexión: si el Poder Judicial acoge su pedido, su condena quedará anulada y podrá regresar al país con mayor seguridad jurídica. Si no lo hace, la ex primera dama seguirá enfrentando un proceso abierto y la incertidumbre sobre su futuro político y personal.

La cautela de su defensa refleja la complejidad de un caso que no solo involucra a dos exmandatarios, sino que también redefine los alcances de la justicia electoral en el Perú.