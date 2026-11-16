16/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exministro del interior Juan Carrasco Millones fue condenado a 2 años y 7 meses de prisión suspendida por la Corte Suprema, que lo encontró responsable de falsedad genérica. Este caso está relacionado con dos trámites presentados ante el Ministerio Público en el 2021, cuando aún era fiscal.

Los documentos que sustentaron la condena

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Carrasco presentó información falsa en una solicitud de licencia sin goce de haber y en su posterior carta de renuncia a la Fiscalía. La decisión fue decisión fue adoptada por unanimidad.

Esta ocurrió el 26 de julio del 2021, cuando dentro de su solicitud consignó motivos personales como justificación. Sin embargo, el tribunal concluyó que el entonces fiscal buscaba incorporarse al gabinete ministerial de Pedro Castillo como titular del Ministerio del Interior.

La solicitud fue aprobada por la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales. Durante el juicio, la gerente de esa dependencia, Silvia Karina Ávila Lam, declaró que el pedido habría sido observado si conocían que Carrasco pretendía asumir una cartera ministerial.

El segundo hecho está relacionado con su carta de renuncia de la Fiscalía, presentada el 2 de agosto del 2021. Aunque el documento fue legalizado ante un notario el mismo día, mostraba ser elaborada el 28 de julio, un día antes de su juramentación.

Asimismo, la Sala revisó el tiempo que transcurrió entre la elaboración y la presentación de la renuncia. Los magistrados consideraron que Carrasco pudo realizar el trámite el 30 de julio, mediante de la mesa de partes virtual del Ministerio Público, sin embargo, lo presentó el 2 de agosto.

¿Cuánto deberá pagar Juan Carrasco?

La Corte Suprema impuso una pena de 2 años y 7 meses de prisión suspendida por falsedad genérica. La medida estará sujeta al cumplimiento de reglas de conducta establecidas por el tribunal.

Entre ellas, no poder ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial. Además, debe presentarse ante el juzgado cada dos meses para informar y justificar sus actividades.

Asimismo, deberá pagar una reparación civil que asciende a S/40 mil a favor del Estado. De ello, S/10 000 corresponden al delito y el resto está relacionado con el extremo de aceptación ilegal del cargo.

Este último delito fue declarado prescrito por la Sala, por lo que Carrasco no recibió una condena penal por ese extremo. Sin embargo, los magistrados mantuvieron la obligación de pagar la reparación civil al hecho de incorporarse al gabinete ministerial.

Por ello, el exministro Juan Carrasco deberá cumplir la pena suspendida, respetando las reglas de conducta y pagar los S/40 mil como reparación civil al Estado, bajo los conceptos que fijó el tribunal.