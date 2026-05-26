Andrés Hurtado: 'Chibolín' designa a un nuevo abogado para su defensa y deja atrás a Elio Riera

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La situación judicial de Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", sigue sumando capítulos. Un documento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos confirmó que el exconductor de televisión ha designado como nuevo abogado principal a William Paco Castillo Dávila.

Este asumirá ahora su defensa legal junto a Nayeli Giurfa Hurtado y Nayely Sócola Valverde. Con esta decisión, Elio Riera deja de formar parte de su equipo legal.

El escrito fiscal señala que se tiene por subrogados a los anteriores abogados de Hurtado y se reconoce la incorporación de Paco Castillo y su equipo como nueva defensa técnica. Este movimiento se da en el marco del proceso que involucra a Hurtado junto a Augusto Javier Miu Lei, empresario acusado de lavado de activos, y otros coimputados.

¿Quién es William Paco Castillo?

El abogado William Paco Castillo Dávila es una figura conocida en el ámbito jurídico y político peruano. A lo largo de su trayectoria ha defendido a personajes de alto perfil, entre ellos al expresidente Alberto Fujimori, al hermano de la exmandataria, Nicanor Boluarte, y al exmandatario Pedro Castillo en procesos de gran repercusión pública.

Su experiencia en casos complejos y mediáticos lo ha convertido en un abogado de referencia cuando se trata de estrategias de defensa frente a acusaciones de corrupción y delitos contra la administración pública.

William Paco Castillo Dávila

Fiscalía pide hasta 30 años para Hurtado

Cabe recordar que la Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión contra Hurtado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, vinculados a dos frentes:

Caso Siucho : intervención para facilitar la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho , con el fin de que pudiera jugar en la liga china.

intervención para facilitar la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista , con el fin de que pudiera jugar en la liga china. Caso Miu Lei: participación en la liberación irregular de 100 kilos de oro incautados al empresario Javier Miu Lei, primo de los Siucho, en coordinación con la exfiscal Elizabeth Peralta.

En este último caso, la Fiscalía sostiene que Hurtado habría intermediado para favorecer al empresario, lo que derivó en acusaciones de corrupción y lavado de activos.

🔴Andrés Hurtado 'Chibolín' designa como nuevo abogado a William Paco Castillo Dávila, quien asumirá su defensa junto a Nayeli Giurfa Hurtado y Nayely Sócola Valverde, según un documento judicial.



Con esta decisión, Elio Riera deja de formar parte de la defensa legal del... pic.twitter.com/TnYh34p3Iz — Latina Noticias (@Latina_Noticias) May 26, 2026

La salida de Elio Riera

El abogado Elio Riera, quien había asumido la defensa de Hurtado en etapas previas, queda fuera del proceso tras la designación de Paco Castillo. Riera había sido cuestionado por la estrategia adoptada en las audiencias iniciales, lo que habría motivado el cambio de rumbo en la defensa.

El nombramiento de William Paco Castillo como nuevo abogado de Andrés Hurtado marca un giro en la estrategia legal del exconductor, en un momento en que enfrenta uno de los procesos más mediáticos de los últimos años.

Con la Fiscalía solicitando penas severas y la presión pública en aumento, la defensa de "Chibolín" deberá demostrar solidez para enfrentar acusaciones que podrían llevarlo a pasar décadas en prisión. El desenlace dependerá de cómo se articule este nuevo equipo frente a los cargos de tráfico de influencias y cohecho.