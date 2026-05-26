Fiscalía evita prescripción en caso "Las Gardenias" y pide cadena perpetua para Víctor Polay Campos

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público logró que el proceso judicial contra Víctor Polay Campos por el caso "Las Gardenias" continúe vigente, luego de que se rechazara el pedido de prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado atribuidos al excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La decisión fue obtenida por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, que sostiene que los asesinatos cometidos contra integrantes de la comunidad LGTBI en Tarapoto constituyen graves violaciones a los derechos humanos y no pueden quedar impunes.

Según la tesis fiscal, miembros del Frente Nororiental del MRTA asesinaron en mayo de 1989 a ocho hombres de la comunidad LGTBI en la discoteca "Las Gardenias". Además, entre 1990 y 1992 se registraron otros homicidios vinculados a presuntos actos de "limpieza social" dirigidos contra personas por su orientación sexual.

La Fiscalía considera que estos hechos formaron parte de una política sistemática impulsada por la organización terrorista, razón por la cual se busca imponer la máxima sanción penal a los responsables.

Fiscalía pide cadena perpetua para Polay

En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Telmo Morales, informó que el Ministerio Público solicita cadena perpetua contra Víctor Polay Campos por el caso "Las Gardenias", en donde personas LGBT fueron asesinadas.

"El terrorismo no puede ser considerado delito común", señaló al sustentar la gravedad de los hechos investigados.

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El pedido fiscal también alcanza a otros exintegrantes del MRTA, entre ellos María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados como presuntos autores mediatos de los asesinatos ocurridos entre 1989 y 1992.

Juicio oral iniciará en junio

El Ministerio Público informó que todas las imputaciones serán sustentadas durante el juicio oral programado para el próximo 17 de junio, proceso en el que la Fiscalía buscará demostrar que los crímenes fueron ejecutados bajo directrices de la organización terrorista MRTA.

Actualmente, Víctor Polay cumple una condena de 35 años por terrorismo y permanece recluido, mientras afronta este nuevo proceso judicial. Además, el Poder Judicial ratificó recientemente 18 meses de prisión preventiva en el marco del caso "Las Gardenias".

La decisión de evitar la prescripción representa un paso clave para las investigaciones sobre crímenes cometidos durante la época del terrorismo en el Perú. El caso "Las Gardenias" no solo busca sancionar a los responsables, sino también reconocer la violencia ejercida contra personas de la comunidad LGTBI en uno de los episodios más dolorosos y silenciados del conflicto interno