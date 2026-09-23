"Mi familia es inocente": 'Jhonsson Pulpo' declara antes de su internamiento en la Base Naval del Callao

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', declaró previo a su internamiento en la Base Naval del Callao donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva. Tan solo segundos antes de subirse a un vehículo blindado de la Policía Nacional del Perú defendió a su familia señalando que es inocente de las imputaciones en su contra.

'Jhonsson Pulpo' defiende a su familia y asegura que es inocente

La noche del último martes. 22 de septiembre, fue trasladado a la principal instalación de la Marina de Guerra del Perú donde permanecerá recluido luego de que el Poder Judicial dictara 3 años de prisión preventiva en su contra.

Durante su traslado, el sujeto que fue capturado semanas atrás en territorio boliviano en un trabajo conjunto entre las autoridades policiales del país altiplánico, del Perú y el FBI, lanzó un mensaje ante los medios de comunicación que se encontraban en el interior de la Dircote: "Mi familia es inocente".

Recordemos que Cruz Torres permanecerá en la Base Naval del Callao debido a su alta peligrosidad por ser sindicado como el cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos' mientras cumple la medida impuesta por la justicia por los presuntos delitos de organización criminal y secuestro extorsivo.

Además. registra una sentencia de cadena perpetua por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, dictada en Trujillo en marzo de 2020. Por esto el Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, había ofrecido S/ 500 000 por información que permitiera su ubicación y captura.

Líder de 'Los Pulpos' muestra actitud desafiante

Por otro lado, nuestro medio constató que 'Jhonsson Pulpo' mostró una actitud desafiante durante los exámenes a los que se sometió en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en el distrito de La Victoria, durante la tarde de ayer martes.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de 'Los Pulpos', fue sometido a exámenes en Medicina Legal como parte de los procedimientos previos a su traslado a la Base Naval del Callao.



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El sujeto en mención miraba a los ojos fijamente en todo momento a los agentes policiales y se mostró sonrente frente a los medios de comunicación todo esto en medio de las dilgencias que se desarrollaron horas antes de que sea derivado a la Base Naval del Callao luego de las instancias judiciales determinaran 36 meses de prisión preventiva.

La noche del último martes, 22 de septiembre, segundos previos a subir a un vehículo de la Policía Nacional desde la Dircote, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', defendió a sus seres queridos en medio de las imputaciones en su contra. "Mi familia es inocente", expresó ante los medios de comunicación.