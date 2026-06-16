Caso 'Cócteles': Poder Judicial confirma archivamiento definitivo del proceso que investigaba a Keiko Fujimori y otros

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) confirmó el archivo definitivo del caso denominado 'Cócteles', el cual tenía como principal investigada a la actual candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, y otros, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

A través de su cuenta de "X", la abogada Giulliana Loza Ávalos comunicó el fallo en favor de su patrocinada, quien actualmente lidera las votaciones de la segunda vuelta presidencial por sobre Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La historia y el derecho ponen hoy las cosas en su lugar. Finalmente concluye un proceso que nunca debió iniciarse. pic.twitter.com/QXufCbdWd3 — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) June 16, 2026

Ratifica fallo del Tribunal Constitucional

De acuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, fue declarada infundada la apelación del Ministerio Público en contra del fallo del Tribunal Constitucional de octubre de 2025, el cual resolvió que el financiamiento a una campaña política no tipifica como delito de lavado de activos, hasta antes del 2016.

La resolución del juez César Sahuanay también declaró fundado el mismo recurso formulado por Mark Vito Vilanella y su empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., declarándose su sobreseimiento (archivo) definitivo por el delito de lavado de activos.

El fallo precisa que el Ministerio Público queda prohibido de "reactivar, reformular o introducir por vía indirecta la misma matriz fáctica y jurídica de lavado de activos y organización criminal".

Otros investigados libres de todo proceso judicial

El entonces fiscal José Domingo Pérez acusó a Keiko Fujimori de los delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, en el marco del emblemático caso que puso en tela de juicio la legalidad de los aportes a las campañas políticas.

Por estos cargos, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para la hija del expresidente Alberto Fujimori, además de 15 años y cinco meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante el juicio oral que inició en julio de 2024, el Ministerio Público presentó una lista de 1 031 testigos.

Entre los principales acusados figuraban Jaime Yoshiyama, Efraín Goldenberg Schreiber, Adriana Tarazona Martínez, Pier Figari, Ana Herz, Luis Brussy Barboza Vivanco, Augusto Bedoya Camere, Mark Vito Villanella, Vicente Silva Checa y Antonietta Ornela Gutiérrez. También estaban incluidas las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.

Según la teoría fiscal, Fujimori Higuchi y compañía habrían lavado más de 17 millones de dólares, a través de una serie de cócteles para la campaña presidencial de los años 2011 y 2016.