Alias 'El Monstruo' admite participación en secuestros y pide perdón a sus víctimas en nueva audiencia

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', reapareció en una nueva audiencia en la que admitió haber participado en secuestros, pidió perdón a sus víctimas y reveló haber entregado su vida a Dios.

'El Monstruo' admite secuestros y autoría de armamento

El procesado rompió su silencio durante la audiencia de autodefensa correspondiente al juicio oral que afronta por el delito de secuestro extorsivo. Ante los magistrados, reconoció la autoría intelectual y planificación de este tipo de acto delictivo a empresarios.

"Yo participé del secuestro del señor Erick Trujillo y el señor Milton Corrales Calla. Estoy arrepentido de corazón, yo le entregué mi vida a Dios cuando estuve en Paraguay, me reconcilié con Dios, soy cristiano, creo en Jesucristo", manifestó en un inicio.

Precisamente, admitió, además de haber tenido participación directa en el plagio de las dos personas antes mencionadas que laboran en el sector de negocios, en la provisión del armamento utilizado por la banda criminal para que se lleven a cabo sus capturas ilícitas.

" (...) He participado de los dos secuestros, soy dueño de las armas. Yo soy la persona que planificó con las personas que están sentenciadas eso es lo que les quiero decir esta tarde señores magistrados", señaló el sindicado como el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte'.

Se arrepiente y pide perdón a sus víctimas

Además, durante su comparecencia, alias 'El Monstruo' afirmó estar arrepentido por los hechos que cometió e inclusive expresó perdón a sus víctimas y a los magistrados.

"Primeramente, les quiero pedir perdón a cada uno de ustedes en nombre de Dios por quizás haber querido tratar desde un inicio de ocultar mis faltas, de ocultar las cosas que yo he hecho delante de Dios que son malas. Le pido perdón al señor Erick Trujillo Torres por haber participado en su secuestro porque me voy a retractar de todo lo que he dicho para atrás", alegó.

Moreno Hernández reafirmó ser "participnate de todo lo que Fiscalía ha puesto en el trascurso del juicio" y como mensaje final solicitó a los magistrados que en su sentencia "sean respetados mis derechos" por haber sido extraditado desde territorio paraguayo.

Es necesario señalar que, el Ministerio Público solicita 35 años de pena privativa de la libertad para el delincuente, mientras que la lectura de sentencia quedó programada para este miércoles, 24 de junio, al mediodía.

Como vemos, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', reapareció en un nuevo juicio en el que admitió que fue partícipe de secuestros a dos hombres de negocio y ser dueño de las armas para sus capturas ilícitas.