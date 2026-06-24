PJ condena a 35 años de prisión a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por secuestro extorsivo

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte, condenó a 35 años de prisión a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por el delito de secuestro extorsivo en Lima Norte, en la mañana de este miércoles 24 de junio.

Dictan 35 años de prisión para alias 'El Monstruo'

Este 24 de junio, se llevó a cabo una audiencia clave donde se definiría el futuro legal de Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', sindicado como cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos de Lima Norte'. Tras varias horas de alegatos por parte de la defensa del investigado y de la Fiscalía, el Poder Judicial dio a conocer su sentencia.

A través de su cuenta oficial de X, la instancia judicial, precisó que el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte, tras concluir que los medios probatorios, testimonios y declaraciones en el juicio acreditan responsabilidad penal de Moreno Hernández en los secuestros de dos empresarios y sus familiares en Comas, es condenado a 35 años de prisión.

Asimismo, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) indicó que alias 'El Monstruo' deberá pagar la suma de S/91,400 como reparación civil a favor de los agraviados.

Erick Moreno Hernández deberá pagar reparación civil

El Ministerio Público precisó que el fiscal provincial Capcha Fuentes Rivera, a cargo del caso, demostró en juicio oral que los actos ilícitos de Erick Moreno Hernández contra los dos empresarios en Lima Norte se ejecutaron el 12 de marzo de 2020.

En esa fecha, uno de los agraviados fue interceptado por Manuel Azpilcueta, Eduardo Torres y otros sujetos en proceso de identificación, quienes, vestidos con chalecos de la Policía, lo privaron de su libertad y llevado a un inmueble del distrito de Ancón, donde fue recibido y amenazado por alias 'El Monstruo' y Yen Atalaya.

Según la acusación fiscal, la organización liderada por 'El Monstruo' exigía pagos que podían llegar hasta los 300 mil dólares, utilizando amenazas, armas de fuego y videos de tortura para presionar a las familias de las víctimas.

#Importante. Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Moreno Hernández al concluir que medios probatorios y declaraciones testimoniales acreditan su responsabilidad penal en los hechos juzgado. pic.twitter.com/gHhCWEZ18T — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 24, 2026

Noticia en desarrollo...