Fiscalía investiga compra de 25 ambulancias que permanecen abandonadas en el Hospital de la Policía

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía anticorrupción inició diligencias preliminares tras la revelación periodística que evidencia la paralización de 25 ambulancias que debían ser distribuidas a las regiones del país mas permanecen inmovilizadas al interior del Hospital de la Policía.

Fiscalía inicia investigación preliminar

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) investiga el presunto delito de negociación incompatible tras la compra de 25 ambulancias que se encuentran inmovilizadas en el Hospital de la Policía en el distrito de Jesús María.

La adquisición para adquirir los vehículos habría sido firmada en el 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte cuyo costo ascendería a S/ 4 639 920.30. Con la licitación, el contrato habría sido firmado a inicios del mes de abril. Desde ese momento, las ambulancias habrían permanecido paralizadas al no haber sido distribuidas a las regiones asignadas.

Las ambulancias tendrían que haber sido destinadas a los distritos de Surquillo y San Bartolo, en el distrito de Lima. Para las regiones sería Tacna, Huancavelica, Chincha, Cerro de Pasco, Huánuco, Tumbes, Trujillo, Piura, Cañete, Pucallpa, Abancay, Juliaca, Tingo María, Cajamarca, Bagua Grande, entre otros, según el reportaje de Punto Final.

Según la investigación periodística, el contrato establecía un plazo de 60 días para su entrega. Hasta el momento, los vehículos permanecen inmovilizados y el Ministerio del Interior no habría dispuesto presupuesto para ponerlos en funcionamiento.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción investiga el presunto delito de negociación incompatible en la compra de 25 ambulancias valorizadas en más de S/ 4 millones, que se encuentran inmovilizadas y sin uso en el Hospital de la Policía.



🔗 Más información 👉🏼... pic.twitter.com/0JQExX2B9k — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 2, 2025

Funcionarios públicos involucrados

Las primeras diligencias fiscales están orientadas a determinar si funcionarios públicos se interesaron indebidamente en la contratación de las ambulancias.

La Fiscalía ha dispuesto que la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que en un plazo de 60 días se recabe documentación de la licitación pública y el cronograma de ejecución.

También se pide que se identifiquen a todos los funcionarios públicos que participaron en las etapas de requerimiento, adquisición, recepción y custodia de las ambulancias. Tras ello, se determinará las responsabilidades penales.

Con esta investigación fiscal se busca cautelar el buen uso de los recursos públicos y la persecución del delito para los que resulten responsables.

La Fiscalía anticorrupción inició las diligencias preliminares por la compra de 25 ambulancias que permanecen inmovilizadas al interior del Hospital de Policía. Ello, a pesar que su contratación disponía que estos vehículos fueran distribuidos a diferentes regiones del país.