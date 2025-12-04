Delia Espinoza cuestiona a Junta de Fiscales Supremos: "Estarían convalidando la inconstitucionalidad"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En conferencia de prensa, Delia Espinoza, fiscal de la Nación suspendida, consideró que su inhabilitación ha sido "absolutamente inconstitucional", decisión que sería de conocimiento por la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Por tanto, estos no podrían convalidarla.

JFS no podría convalidar su inhabilitación

Espinoza arremetió en contra del silencio de la Junta de Fiscales Supremos, actualmente compuesta por Patricia Benavides, Tomás Gálvez, Zoraida Ávalos, Juan Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.

"Al ser absolutamente inconstitucional, lo cual les consta a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, no puede procederse como ya hay apuro. No pueden hacerlo porque estarían convalidando la inconstitucionalidad del día de ayer".

La ex fiscal de la Nación consideró que no puede proceder la inhabilitación dispuesta por el Congreso de la República por ir en contra de la Carta Magna. Además, señaló que el "apuro" por concretar su destitución del cargo y nombrar a un nuevo titular en el cargo.

Se dirigió a la JFS y les reiteró que "no se apuren porque la historia también los puede alcanzar". Cuestionó la falta de pronunciamiento del organismo constitucionalmente autónomo por no "saber respetar su independencia y autonomía"

"Estarían refrendando y ¿dónde queda la defensa de la legalidad?", cuestionó. En ese sentido, hizo un llamado a la población, grandes y jóvenes a reconocer la Constitución para "saber qué es lo que pasa en el país".

"Ministerio Público terminó de ser tomado"

Tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, la ex fiscal de la Nación aseguró que el Ministerio Público (MP) terminó por ser tomado en lo que consideró una investigación

"Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado. Si se me está juzgando o llevando ante un Pleno del Congreso por un hecho que materialmente no he cometido. Eso significa un mensaje directo a todos los fiscales, titulares y no titulares, especialmente los titulares para que se sometan, para que tengan miedo", precisó.

Respecto al accionar del Congreso, Espinoza precisó que "no sería raro" que desde el Legislativo vayan en contra de la orden judicial que dispuso que se detenga un procedimiento disciplinario en contra de su persona.

En ese sentido, indicó que ella no obedeció las órdenes que buscaban que se destituya de su propio cargo para "entregárselo a la entonces destituida Patricia Benavides Vargas"

Espinoza precisó que las autoridades públicas deben preservar es "el estado constitucional de derecho", hecho que no estaría siendo acatado por los diversos administradores de justicia, constitución y legisladores.

"Están tomadas esas instituciones" cuestionando el silencio por parte de la . presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Además, volvió a cuestionar las acciones del Congreso "que ya concretó la toma del Ministerio Público".

La ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó la falta de una postura firme por parte de la Junta de Fiscales Supremos y consideró que no podrían validar su inhabilitación por ser "inconstitucional".