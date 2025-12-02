Delia Espinoza denunciará a juez Torres Tasso por retrasar su restitución: "Ya están todos alineados"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Delia Espinoza anunció una denuncia en contra del juez Juan Fidel Torres Tasso por la "mala actuación" del Poder Judicial (PJ) tras solicitarle al Tribunal Constitucional (TC) una resolución antes de definir la restitución de Espinoza como fiscal de la Nación.

PJ pidió pronunciamiento al TC antes de su resolución

La fiscal suprema Delia Espinoza continúa en la espera por retornar al cargo de Fiscal de la Nación. Para ello, el juez Juan Fidel Torres Tasso lanzó un ultimátum a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde otorga un plazo único de dos días para que cumpla con reponer a Espinoza. Tal ultimátum no ha sido efectuado.

En su lugar, luego que la JNJ presentara diversos escritos, el juez titular Torres Taso ha solicitado que se oficie previamente al TC para que informe al Poder Judicial antes de resolver la restitución de Espinoza.

"A fin de mejor resolver la incidencia previamente ofíciese al Tribunal Constitucional a fin que, a la brevedad posible, tenga bien cumpla con informar a esta judicatura el estado actual del proceso competencial iniciado ante el Tribunal Constitucional y su respectiva medida cautelar", informó para La República.

Según la postura de Espinoza, se estaría "dando más tiempo" al TC para que emita una medida cautelar que bloquee la medida cautelar del PJ que ordenaba a la JNJ su restitución como Fiscal de la Nación.

🚨 ÚLTIMO MINUTO | Delia Espinoza anuncia que denunciará al juez Juan Fidel Torres Tasso tras revelarse un supuesto "complot" en su contra.



Mira el programa completo, aquí:https://t.co/8sJDYaV7FJ#LaRepública #LaVerdadAFondo #Perú #DeliaEspinoza #MinisterioPúblico... pic.twitter.com/iGdFJBSv0e — La República (@larepublica_pe) December 2, 2025

Anuncia denuncia contra juez Torres Tasso

Espinoza considera que se trataría de una "alineación" del PJ, TC y JNJ que impedirían o retrasarían su llegada como titular de la Fiscalía.

Por tal razón, Delia Espinoza anunció una denuncia en contra del titular del juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Fidel Torres Tasso, por considerar que tal pedido es "avasallador de sus derechos fundamentales".

"Voy a denunciar a este juez porque ahora, ya con esto, estoy confirmando que él no se equivoco en la casilla. Me hizo demorar una semana, y otra, para que en el Congreso me sigan acorralando y avancen con su competencial en el TC", expuso.

Adicionalmente, solicitó un pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, porque "hasta ahora su silencio es bastante extraño". Finalmente, precisó que "no se detendrá" con su solicitud de reposición en el cargo.