¡Dan marcha atrás! Corte Suprema deja sin efecto acuerdo que beneficiaba a violadores que tenían un hijo con su víctima

La Corte Suprema dejó sin efecto el acuerdo que beneficiaba a violadores que tenían un hijo con su víctima, ello tras los cuestionamientos de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino.

A través de un comunicado, los integrantes del XII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema precisaron que adoptaron dicha medida, luego de que no lograron "aclarar" el sentido del Acuerdo Plenario.

"Considerando que el comunicado publicado horas antes, no ha logrado aclarar y precisar el sentido correcto de lo expresado y resuelto, los integrantes del XII Pleno jurisdiccional de las Salas Penales, en aras de valorar ampliamente el punto materia de cuestionamientos públicos, acordaron dejar sin efecto los fundamentos 50° y 51° del Acuerdo Plenario", se lee en el oficio.

Asimismo, la Corte Suprema dispuso examinar en el próximo Pleno Jurisdiccional, la necesidad de incluir o no los puntos 50° y 51° del Acuerdo Plenario y aseguraron que "siempre" tomarán en cuenta el interés de las niñas, niños y adolescente.

"En esa línea, se ha dispuesto examinar en el próximo Pleno Jurisdiccional la necesidad de incluir o no los puntos en cuestión, ello con el aporte de las opiniones de la comunidad jurídica y nacional, siempre tomando en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescente", agregaron.

En una entrevista en TVPerú Noticias, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, se mostró en contra de la reciente acuerdo de la Corte Suprema que contempla la reducción de condenas para agresores sexuales que tengan hijos con la víctima.

"No podemos justificar con el principio del interés superior del niño. No estoy premiando, no estoy cuidando al niño, estoy beneficiando al agresor y al violentado", expresó.