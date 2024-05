Darwin Espinoza: Fiscalía allana su oficina por presunto uso indebido de recursos públicos para crear partido

La Fiscalía de la Nación allana la oficina del congresista de la República, Darwin Espinoza, en el marco de la investigación en su contra por el presunto uso indebido de recursos públicos para formar su propio partido político.

De acuerdo a información emitida por Canal N, dichas diligencias se realizan en el edificio de Fernando Belaunde Terry, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

En tal sentido, se conoció que los representantes del Ministerio Público habrían llegado aproximadamente a las 10:00 am. Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el parlamentario Espinoza han emitido alguna información sobre esta diligencia.

Cabe mencionar que, el dominical 'Punto Final' denunció que Espinoza Vargas utilizó recursos del Congreso de la República para formar su propia agrupación política con miras a las elecciones generales de 2026.

Además, se evidenció que los trabajadores de su despacho parlamentario realizaban actividades ajenas a su función en la región de Áncash, tras ser captados en fotografías y videos por los residentes de la referida ciudad.

Ante ello, el último 18 de abril, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra el congresista Darwin Espinoza por la presunta comisión del delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos), en agravio del Estado.

Asimismo, la Comisión de Ética del Parlamento aprobó denunciar de oficio a Espinoza tras el supuesto uso indebido de recursos públicos para inscribir su partido, Movimiento Regional Adelante Áncash.

La acusación contra Espinoza Vargas tuvo 13 votos a favor, 0 en contra, y una abstención por parte del grupo de trabajo liderado por Diego Bazán. La parlamentaria Kira Alcarraz fue la única que tomó una postura contraria a la mayoría.

Como se recuerda, el congresista Darwin Espinoza minimizó las diligencias preliminares que inició la Fiscalía de la Nación en su contra por la presunta comisión del delito de peculado de uso.

En declaraciones para la prensa, el parlamentario aseguró que se pondrá a disposición del Ministerio Público para esclarecer las acusaciones en su contra y negó que haya cometido algún hecho "irregular".

"Estoy yendo hacia mi despacho para ver si ha llegado una notificación dándome cuenta de la apertura de la investigación, si es así, estaré en las próximas horas apersonándome al Ministerio Público para ponerme a disposición (...) ¿Alguna vez me han visto con temor? No tengo temor a nada, no he hecho nada irregular. A mi no me van a encontrar haciendo nada malo. Que se investigue y se esclarezca", declaró.