Fiscal Germán Juárez sobre sentencia a Martín Vizcarra: "Nosotros perseguimos delitos, no personas"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, señaló que la condena de 14 años de prisión efectivo contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', no responde a una persecución política, tal como lo afirma el acusado, sino a una persecución del delito.

Se preparan para segunda instancia

Tras la sentencia del último miércoles 26 de noviembre, el exmandatario apeló, por ello el magistrado, en declaraciones para Panorama, detalló que se el equipo está preparando la defensa en segunda instancia y será sustentada por el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Lava Jato.

Como se recuerda, Vizcarra fue sentenciado por el delito de cohecho pasivo impropio cuando era gobernador regional de Moquegua, años después, habiendo tenido cargos de ministro y presidente, esperaba poder postular al máximo cargo de nuestro país, sin embargo, la condena truncó su objetivo.

"Nosotros no tenemos nada que ver con la política, nosotros hemos investigado a personajes que de repente si son políticos de determinada tienda política (...) hay personajes que son bastante públicos y eso genera como que el Ministerio Público tiene una persecución contra ellos. Nosotros lo que perseguimos es el delito, no perseguimos a las personas ni por determinada ideología", señaló.

Recordó que al encontrar actos ilícitos, el Ministerio Público se ve obligado a investigar y a acusar, tal como los casos de los expresidente Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Además, detalló que, durante el proceso de colaboración eficaz se logró sustenta la acusación contra Vizcarra, ya que empresarios de Obrainsa e ICCGSA, así como allegados al expresidente, proporcionaron información a cambio de beneficios penales.

Desactivación de equipos especiales

En cuanto a la propuesta de evaluación y eliminación de los equipos especiales por parte del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, Juárez Atoche consideró que es una decisión que se debe tomar con responsabilidad y respondiendo a los resultados. "Por lo general tu desactivas equipos especiales que no están dando resultados. Hemos logrado 6 sentencias condenatorias", resaltó.

El fiscal aprovechó para cuestionar las críticas contra la investigación a Martín Vizcarra, señalando que aquellos que defienden al expresidente ignoran los actos de corrupción que han sido probados.

"Acá lo único que se ha hechos es investigar por hechos concretos de corrupción y que nada tiene que ver con la política", aseguro respecto a la acusación de persecución política por el círculo del exmandatario.

Es en medio de ello que, el fiscal Germán Juárez Atoche señaló que el Ministerio Público no persigue personas, sino al delito, por lo que sus casos se alejan de lo político.