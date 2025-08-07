Delia Espinoza sufre nuevo revés: Corte Suprema rechaza apelación para suspender a Patricia Benavides

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, rechazó una vez más el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien buscaba que se vuelva a suspender a la reciente restituida Patricia Benavides, esta vez por un periodo de 36 meses.

Corte Suprema rechaza petición de Delia Espinoza

La decisión fue emitida por medio de una resolución, en el que se reafirmó lo estipulado en primera instancia, el pasado 10 de abril, señalando que la petición carece de objeto para que se realice un pronunciamiento al respecto, debido a que se trata de un "pedido improcedente".

Asimismo, el oficio indicó que no se puede imponer un recurso personal de restricción de derechos contra funcionarios que están dentro del trámite estipulado en el artículo 99 de la Constitución.

"Sin la debida formalización de la investigación preparatoria, no es posible ordenar la detención o cualquier otra medida personal intensa o mayor de restricción de derechos, como la suspensión preventiva del cargo público, sin que previamente el Congreso de la República no hubiera autorizado su procesamiento penal", se estipuló.

De este modo, el Poder Judicial puntualizó que con la petición de Espinoza se buscaba un levantamiento de inmunidad o aforamiento, lo que requiere previamente la autorización del procesamiento penal del Congreso de la República.

JNJ también se pronuncia

La JNJ señaló que, luego de una sesión extraordinaria en Pleno, organizada el pasado lunes 4 de agosto, se concluyó que la sanción ya había sido cumplida, sosteniendo el argumento en lo decretado el pasado 31 de julio por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, que dio por finalizada la inhabilitación interpuesta contra Benavides "por los fundamentos allí expresados".

Esto se da en contestación a lo requerido por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, quien solicitó aclarar la resolución que ordenaba la restitución de Benavides en el cargo de fiscal suprema.

En su argumento, señaló que este regreso llega con inconsistencias e irregularidades disciplinarias, subrayando la exigencia de un pronunciamiento por parte del órgano autónomo responsable de nombramientos y sanciones en la carrera judicial y fiscal.

"El cumplimiento de la sanción queda formalmente establecido en el decreto del 31 de julio, por los fundamentos allí expresados", estableció el documento enviado por la JNJ

