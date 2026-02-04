Juan José Santiváñez: Poder Judicial evaluará pedido para cerrar investigación por presunto tráfico de influencias

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial convocó a una audiencia de control de plazo para evaluar el pedido de Juan José Santiváñez de archivar la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Investigación contra Santiváñez

Según la resolución judicial, la defensa de Santiváñez solicitó el control del plazo de la carpeta fiscal N.° 366-2024, que busca que la Fiscalía de la Nación concluya la investigación preliminar y emita el pronunciamiento correspondiente.

Argumentaron que desde el 6 de octubre de 2025 pidió un pronunciamiento a la Fiscalía de la Nación sin obtener respuesta hasta la fecha, lo que se pide es que informen si presentarán una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso o archivará el caso.

Es por ello que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el viernes 6 de febrero a las 11:30 a. m. una audiencia virtual para evaluar la solicitud de control con las partes procesales involucrados con el fin de que se emita una decisión en los próximos días.

La Fiscalía de la Nación investiga a Santiváñez por una presunta interferencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para favorecer a uno de sus clientes.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria convocó a una audiencia de control de plazo en el caso de Juan José Santiváñez, investigado por tráfico de influencias, que se realizará este 6 de febrero de 2026 de forma virtual ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/7ATxG88v9E — Canal N (@canalN_) February 4, 2026

Otra investigación archivada

En enero, el Poder Judicial archivó la investigación por el presunto delito de abuso de autoridad, tras una audiencia virtual de control de plazo.

Para lograr ello, la defensa de Santiváñez también brindó los mismos argumentos que con el caso de tráfico de influencias, la falta de pronunciamiento de la Fiscalía sobre el archivo o denuncia constitucional del caso.

A Santiváñez Antúnez se le investigó por presuntamente ordenar el procesamiento disciplinario contra el capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra'. Esto se conoció por unos audios que el mismo oficial de la Diviac entregó a las autoridades.

Cabe señalar que en total Santiváñez tiene 12 procesos fiscales, además del presunto delito de tráfico de influencias, se le investiga por lavado de activos, organización criminal, entre otros.

Cabe recordar que Santiváñez Antúnez busca llegar al Senado en las próximas elecciones, al presentarse como candidato por el partido Alianza Por el Progreso. En su hoja de vida consignó no tener condena por delito doloso y tampoco sentencias vinculadas a temas familiares, alimentarios, contractuales o laborales.

Es por ello que el Poder Judicial convocó a una audiencia para este viernes 6 de febrero a fin de evaluar su pedido para que se cierre la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.