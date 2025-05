'El Italiano': PJ agenda audiencia de prisión preventiva contra confeso asesino de Paul Flores para este jueves 15

El Poder Judicial se pronunció sobre la tarde de este miércoles para indicar que la audiencia de prisión preventiva contra Pierre Panduro Verástegui, más conocido como el 'italiano', se llevará a cabo este jueves 15 de mayo desde las 3:30 p.m.

Como se recuerda, este sicario es acusado de ser el asesino del cantante de Armonía 10, Paul Flores. Incluso, en las últimas horas se reveló la confesión del capturado que además dio detalles de como se dio el ataque al bus de la conocida orquesta aquella vez en San Juan de Lurigancho.

Luego de su captura en la ciudad de Desaguadero en la frontera con Bolivia, Pierre Panduro Verástegui fue puesto a disposición de las autoridades para ser procesado por la muerte del conocido cumbiambero que enlutó al país.

Casi de inmediato, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial 9 meses de prisión preventiva para que este sicario pueda seguir su proceso encarcelado. La entidad que administra justicia finalmente agendó la audiencia donde se sabrá si acepta o no el pedido del Ministerio Público para este jueves 15 de mayo.

Pese a que en un primer momento negó los cargos en su contra, el 'italiano' confesó finalmente haber disparado contra el bus de Armonía 10 cuando fue emboscado por dos autos y una moto el pasado 16 de marzo en la avenida Wiesse en San Juan de Lurigancho.

Los detalles los brindó frente a un equipo especial de la Policía Nacional del Perú e indicó que durante el ataque se encontraba ebrio y que pudo haber realizado más disparos sino fuera por que su arma se trabó.

"Yo estaba borracho, me dijeron que dispare, que no había nadie (...) No hay nadie, dispara nomás, asústalo (...) Disparé tres veces, pero el fierro se trabó (...) Viejo que me manden a Lurigancho aunque sea, me van a matar", indicó.