Eliane Karp podría retornar al Perú para afrontar juicio por el caso Ecoteva, señala su abogado

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En declaraciones a Exitosa, el abogado de Alejandro Toledo, Paolo Aldea, sostuvo que existe la posibilidad de que Eliane Karp, esposa del expresidente, pueda regresar al Perú. Según explicó, el Tribunal Constitucional debe evaluar el pedido presentado y aplicar la misma lógica que se ha utilizado en casos recientes vinculados a exautoridades.

Regreso al Perú

El abogado remarcó que la audiencia de Eliane Karp ante el Tribunal Constitucional se realizó recientemente y que ahora corresponde a este órgano emitir un fallo que podría ser determinante para su futuro. Según precisó, la ex primera dama estaría dispuesta a regresar al país si se le garantizan las condiciones para enfrentar el proceso judicial en libertad, lo que, en palabras de Aldea, sería una oportunidad para "demostrar su inocencia" ante la justicia peruana.

"Hace unos días ha sido su audiencia en el Tribunal Constitucional y hoy está en manos del Tribunal Constitucional del Perú la posibilidad de la que señora Eliane Karp de Toledo regrese al Perú a enfrentar y demostrar su inocencia", declaró Paolo Aldea.

Comparación con otros casos recientes

El abogado recordó que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en casos similares, como el del expresidente Martín Vizcarra y la ex primera ministra Betssy Chávez, donde se aplicó el criterio de que la prisión preventiva debe ser considerada una medida excepcional. Según Aldea, el mismo principio debe regir en el caso de Eliane Karp, quien actualmente permanece fuera del país mientras se resuelve su situación jurídica.

Contexto judicial de Karp

Eliane Karp enfrenta acusaciones vinculadas al caso Ecoteva, relacionado con presunto lavado de activos a través de la compra de inmuebles en Lima y transferencias desde el extranjero. Su esposo, Alejandro Toledo, cumple prisión preventiva en el Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht.

El eventual retorno de Karp al país se daría en un momento clave, ya que su defensa insiste en que ella debe tener la oportunidad de demostrar su inocencia bajo condiciones que respeten el debido proceso.

Decisión en manos del Tribunal Constitucional

Aldea recalcó que la decisión está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá evaluar el caso a la luz de los precedentes recientes y del principio de presunción de inocencia. Asimismo, la defensa de Alejandro Toledo apuesta por un pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional que habilite el regreso de Eliane Karp al Perú. El abogado Paolo Aldea insistió en que el caso debe evaluarse bajo el mismo criterio aplicado a otras exautoridades, lo que marcaría un precedente en el uso de la prisión preventiva en el país. La decisión del TC será clave para definir el futuro judicial de la ex primera dama y podría reabrir el debate sobre la proporcionalidad de las medidas restrictivas en el sistema de justicia peruano.