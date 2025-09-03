Alejandro Toledo: PJ dará lectura de sentencia este miércoles contra el expresidente por caso Ecoteva

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El pasado 27 de agosto, el Poder Judicial dio a conocer que este miércoles 3 de septiembre se dará la lectura de sentencia contra Alejandro Toledo y otros implicados en el caso Ecoteva. La audiencia iniciará desde las 14:15 horas y estará a cargo de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima.

Alejandro Toledo y el caso Ecoteva

Primero, el juez a cargo del caso escuchará los alegatos finales por parte de la defensa legal del exmandatario y de parte de la Fiscalía. Luego da indicará la decisión final del órgano de justicia el cual implicaría la segunda condena efectiva contra el nacido en Cabana.

De acuerdo a la investigación realizada por el Equipo Especial Lava Jato a cargo de Rafael Vela, Alejandro Toledo habría cometido el delito de lavado de activos agravados al adquirir inmuebles a través de la empresa Ecoteva Consulting Group, de propiedad de la madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug.

El dinero utilizado para estas compras se dio a través de depósitos hechos en Costa Rica los cuales provendrían de coimas entregadas de la constructora brasileña Odebrecht. Por ello, la Fiscalía solicita una condena de 16 años y 8 meses de prisión conta el otrora jefe de Estado.

Alejandro Toledo y Eliane Karp son acusados en el caso Ecoteva.

Es importante precisar que su esposa, Eliane Karp, se encuentra en Israel prófuga de la justicia. Otro que afrontaría la misma pena es el empresario Avraham Dan On, quien se habría encargado de adquirir los inmuebles que son parte de la investigación.

Responsabiliza a Josef Maiman

En una de las últimas audiencias al juicio oral que se le sigue, Alejandro Toledo negó rotundamente ser responsable del delito que se le imputa por el caso Ecoteva. El expresidente señaló directamente a su anterior colaborador cercano y amigo Josef Maiman se haber realizado todos los pagos irregulares detectados por la Fiscalía.

"Lo niego rotundamente. Desde lo más profundo de mi ser. No he lavado dinero ni he participado en corrupción. El señor Maiman fue al banco y pagó todo. Nosotros no lo autorizamos", indicó aquella vez.

Además, el exjefe de Estado reveló un informe donde reveló una supuesta ruta del dinero que apuntaba directamente al peruano israelí y a su hermana a través de una cuenta suiza.

De esta manera, el Poder Judicial dará lectura de sentencia contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva donde es acusado de cometer el presunto delito de lavado de activos agravado.