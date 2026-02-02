Melissa Paredes regresó a 'América Hoy' ¿en reemplazo de Ethel Pozo?: "No he venido a pelearme"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este lunes 2 de febrero, América Hoy volvió a las pantallas sin Ethel Pozo al frente ni Gisela Valcárcel detrás de la producción. Entre Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', apareció Melissa Paredes, causando sorpresa y despertando rumores: ¿será ella la nueva conductora del programa?.

Melissa Paredes regresó a América Hoy

Entre aplausos y hasta una pasarela que cautivó a todos, Melissa Paredes apareció y dejó las cosas muy claras: "Yo he venido de madrina, no he venido a pelearme con Janet por si acaso", dejando en claro que no ocupará un rol fijo en la conducción.

Al preguntarle si le gustaría asumir el puesto de conductora, la modelo respondió con picardía: "Quién sabe, todo puede pasar", manteniendo el misterio y el suspenso que caracteriza a los programas.

Melissa Paredes volvió tras su exitazo en EET

Hace unas horas, Pati Lorena, exproductora de televisión, ya había anunciado que Melissa Paredes estaría presente en el primer programa. "Ay, hijita, los chismes me llegan en avalancha. Mañana (2 de febrero) empieza América Hoy en América Televisión, ¿Y adivinen quién va a estar?, Sí Melissa Paredes", dijo.

Según Pati Lorena, la llamaron porque rompió récords de rating cuando estuvo como conductora de Estás en Todas. "¿Por qué la han llamado? Porque el sábado que estuvo en Estás en Todas hizo picos de rating que nunca habían hecho ni con Jazmín Pinedo ni con Natalie Vértiz. Así es mi vida", explicó.

Noticia en desarrollo...