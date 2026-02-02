Tomás Gálvez reafirma que caso el 'Cócteles' no califica como lavado de activos: "Por decir eso me destituyeron"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista exclusiva con Exitosa este lunes 2 de febrero, el fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, se pronunció sobre la desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público a inicios de enero último y, entre el que se encuentra uno de los procesos más complejos y emblemáticos que ha tenido el sistema de justicia a su cargo: el caso denominado 'Cócteles'.

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 007-2026-MP-FN, de fecha 6 de enero, el titular encargado de la Fiscalía dio por concluido el nombramiento de los 58 fiscales que se avocaban a las investigaciones del caso 'Odebrecht', el cual absorbía las investigaciones que tenía a Keiko Fujimori como una de sus principales imputadas.

Acusa represalia por sostener que no era delito de lavado de activos

A casi cinco años de su destitución a manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gálvez Villegas revivió un episodio poco agradable dentro su trayectoria profesional. Según lo expresado en "Hablemos Claro", fue cesado del aparato de justicia por sostener un análisis que para él es jurídicamente válido y es que el caso 'Cócteles' no tipificaba como delito de lavado de activos.

En esa línea, puntualizó que fue "el primer fiscal que lo dijo en 2019", destacando que el tiempo le terminó dando la razón cuando el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda que terminó archivando el proceso por las mismas razones que expuso el fiscal supremo.

"En 2019 yo dijo que todo eso de los 'Cócteles' no era lavado de activos, yo he sido el primero que he dicho eso, ¿y sabes qué? por decir eso, ese es uno de los principales fundamentos por los cuales me destituyen, porque realmente no era delito pues, eso fue un capricho de investigarlo como lavado de activos", aseveró.

¿Qué va a pasar con las investigaciones sobre el caso 'Odebrecht'?

De acuerdo con la resolución que desactiva el 'Equipo Especial Lava Jato', los ocho despachos fiscales que integraron dicho grupo de trabajo han sido trasladados al subsistema de lavado de activos con la totalidad de su carga procesal, "con la finalidad de garantizar el respeto al principio de continuidad procesal".

Del mismo modo, se precisa que a la fecha se encuentran en trámite 97 carpetas fiscales, de las cuales 71 se encuentran en etapa preparatoria, intermedia y juicio oral, por lo tanto, los despachos deberán continuar con las competencias establecidas.

"Solo ha dejado de pertenecer y controlar el 'Equipo Lava Jato', solo eso, el resto continúa y con los mismos fiscales, con la misma fuerza y más bien, se ha dado unidad, se ha unificado los criterios y con eso esperamos optimizar las investigaciones", indicó Gálvez Villegas en Exitosa.

De esta manera, el fiscal de la nación interino reafirmó su inocencia en el proceso que terminó por destituirlo del Ministerio Público.