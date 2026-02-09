Playa Agua Dulce cerrará temporalmente: Alcalde de Chorrillos no descarta endurecer medidas por basura

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, aseguró que el cierre temporal de la playa Agua Dulce, de este domingo, se da por la constante acumulación de basura y aseguró que de continuar el problema, podría tomar una medida más drástica y definitiva.

Problema de años

Durante una conferencia para brindar los argumentos del cierre temporal de la playa, a realizarse el domingo 15 de febrero, el burgomaestre sostuvo principalmente que se debe a que la ciudadanía no aprende a cuidar los lugares públicos y naturales.

"La razón principal en si, es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años, esta no es una situación de un verano, es una situación de concientización que lleva más de 20, 25 años sin que se haya tomado la decisión más clara y el mejor mensaje a enviarle a nuestros visitantes, es el cierre de la playa", indicó.

Es en ese sentido que exhortó a la ciudadanía que suele acudir a dicho lugar para disfrutar del mar en pleno verano para que mantengan el orden y limpieza tras la reapertura.

"No lleguemos al punto de cierre absoluto. ¿Por qué? Porque si esto continúa, definitivamente vamos a tomar medidas mucho más drásticas por el bienestar, esto influye salud, medio ambiente, convivencia. La playa Agua Dulce, tiene un trabajo sostenido desde las 4 de la mañana de limpieza pública y eso no puede ser así porque nosotros deberíamos mantener la playa limpia", manifestó.

Asimismo, calificó a aquellos ciudadanos que dejan basura en la playa como "inconscientes" y aseguró que el problema viene de una falta de educación: "La gente realmente es cochina".

Además, agregó que la Municipalidad de Chorrillos se comunicó directamente con los comerciantes de la playa y fue sincero al revelar que habrá un impacto económico fuerte pero sostuvo que es por el bien del lugar.

Cierre de este domingo

El documento indica que la playa Agua Dulce ha sufrido una constante acumulación de basura en los últimos días a pesar de los esfuerzos desplegados para que esto no ocurra. Según precisaron, no hubo el cambio de conducta que las campañas pretendían por lo que se ven obligados a cerrarla durante todo el domingo 15 de febrero.

Eso sí, la comuna chorrillana dejó en claro que no habrá un nuevo cierre o medida similar para no afectar a los veraneantes. A su vez, agradecieron la comprensión de los ciudadanos por las molestias que este cierre pueda ocasionar.

Es en ese sentido que, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, no ha descartado un cierre definitivo de la playa como medida más drástica ante la constante acumulación de basura.