PJ libera a Fray Vásquez: Sobrino de Pedro Castillo será investigado bajo comparecencia de restricciones

09/08/2024

El sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, salió en libertad tras permanecer recluido por casi seis meses en el penal Castro Castro por el caso 'Puente Tarata'.

El Poder Judicial dispuso la liberación al evaluar la solicitud de excarcelación del recluido. Según el periodista Rodrigo Cruz, el sobrino de Castillo salió en su condición de colaborador eficaz.

No obstante, el ahora libre deberá cumplir una comparecencia con restricciones que incluye no salir del país, vivir en Lima, firmar un control biométrico y no reunirse con investigados del mismo caso. Por ende, no podrá visitar a su tío en el penal de Barbadillo.

Fray Vásquez investigado por Puente Tarata

La decisión adoptada por el PJ fue a pesar de que el excarcelado evadió a la justicia por 2 años y hasta estuvo fuera del país en calidad de prófugo.

Sin embargo, en enero se entregó a las autoridades después de negociones de meses con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Como es público, Eficcop pidió para Fray Vásquez una prisión preventiva de 36 meses por estar inmerso en negociaciones ilícitas en el gobierno del investigado por el golpe de Estado.

Fray Vásquez sale en libertad en su condición de colaborador eficaz de la fiscalía. Solicitud de excarcelación estaba pendiente de ejecutarse. Hoy se realizó. Más detalles en @Latina_Noticias https://t.co/6sBiS8ncc9 — Rodrigo Cruz (@rcruza) August 9, 2024

Según tesis de la Fiscalía, el sobrino sirvió de nexo entre Palacio y empresarios para otorgar la buena pro de proyectos, específicamente Puente Tarata III en la región de San Martín.

Por este hecho se le imputó los presuntos delitos de colusión agravada en organización criminal y tráfico de influencias. Incluso los fiscales buscan comprobar que un exministro, congresistas y otro sobrino del golpista integraron una red criminal con el fin de adjudicar proyectos de forma irregular.

El juzgado ordenó la prisión para Vásquez, pero el investigado huyó con destino a Venezuela. Después de dos años, en enero 2024, se entregó a las autoridades en Desaguadero, Puno.

Nexos con 'El Español'

Hay que recordar que Cuarto Poder fue el programa periodístico que alertó que el pariente del profesor se contactó desde el país llanero con Jorge Hernández, alias 'El Español', para que lo comunique con su abogado Hamilton Aliaga.

Según tesis del equipo especial liderado por Marita Barreto, alias 'El Español' es acusado de montar una red de contrainteligencia con el fin de chuponear a opositores del gobierno de Pedro Castillo.

