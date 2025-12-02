Daniel Salaverry: Poder Judicial revoca condena y absuelve al expresidente del Congreso

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió de todo cargo al excongresista Daniel Salaverry Villa, revocándole la condena impuesta en su contra de ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso.

En su audiencia llevada a cabo este martes 2 de diciembre, el juez César San Martín emitió su veredicto tras haber escuchado a las partes procesales en una diligencia desarrollada el pasado 17 de noviembre.

Consideraciones del juez

En su lectura de resolución, el magistrado mencionó que no se configuró afectación al Estado, no habiendo necesidad de imponerle el pago de una reparación civil. Como se recuerda, Sala Penal Especial de la Corte Suprema le ordenó en su sentencia de marzo del 2025, el pago de S/ 119 577.80, en favor del Estado.

"No se configuran los elementos establecidos en el Código Procesal Civil, no existe antijuridicidad judicial, ni consiguiente daño patrimonial y extrapatrimonial en el Congreso. Decisión: por estas razones, declaro fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado Salaverry Villa", expresó el juez.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la condena de 8 años de prisión impuesta al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry y dispuso su absolución de los cargos.



Es importa recordar que, según la teoría fiscal que lo llevara a ser condenado, durante su periodo como congresista por Fuerza Popular entre 2017 y 2018, Salaverry Villa habría utilizado de manera indebida un monto de 10 000 soles, asignados por la Dirección General de Administración del Congreso para actividades relacionadas a la semana de representación. Desde el inicio del proceso judicial, el exlegislador ratificó que dicha acusación es una "venganza política" en su contra.

¿Por qué fue condenado el excongresista?

Según la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en cuatro oportunidades (noviembre y diciembre de 2017, enero y marzo de 2018), el entonces parlamentario no asistió a las actividades programadas en su región, La Libertad, y tampoco devolvió los fondos asignados.

En su momento, el también excandidato presidencial en 2021, argumentó que la acusación carecía de sustento, ya que se sustentaba en dos días de ausencia en sus funciones. Enfatizó que, en cualquier otro caso, una falta laboral se sanciona administrativamente o con un descuento de haberes, pero no con un proceso por peculado.

El Ministerio Público argumentó en todo momento que sí existió un uso indebido de recursos públicos. El tribunal coincidió con esta postura en marzo pasado y determinó su responsabilidad penal, no quedando firme hasta que se resuelva su apelación, situación que fue definida hoy.

De esta manera, la justicia determinó la inocencia del excongresista fujimorista, quedando con la posibilidad de volver a la vida política en las siguientes elecciones.