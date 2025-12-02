Poder Judicial ordena a la JNJ la reposición de Luis Arce como fiscal supremo: Tiene cinco días de plazo

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luis Arce Córdova deberá ser repuesto como fiscal supremo titular luego de que el Poder Judicial se lo ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El organismo tendrá un plazo máximo de cinco días y el PJ le advierte que de no cumplir con lo dispuesto, sus integrantes podrían ser multados.

Proceso de Arce había sido declarado nulo

Esta decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima se sostiene en la resolución que la Primera Sala Constitucional emitió el pasado 26 de noviembre. De acuerdo al argumento, se declaraba nulo el Procedimiento Disciplinario 116-2020-JNJ y todas las resoluciones en torno a ella.

"Dejando a salvo la competencia de la JNJ para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario contra el demandante; ordenar la reposición del demandante en el cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo; y exonerar a la parte demandante del pago de los costos del proceso", señala una parte de la resolución.

La resolución del Poder Judicial que ordena el retorno de Luis Arce como Fiscal Supremo.

El documento del PJ precisa que de no hacer caso a la orden, todos los integrantes de la Junta serán multados, de no reponerlo en el lapso de tiempo que ha establecido. Además, deberá habilitar su título de Fiscal Supremo Titular del Ministerio Público y cumplir con lo dispuesto por la dependencia judicial.

"El presente mandato debe cumplirse en el plazo máximo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de multa, a la entidad responsable y a los funcionarios responsables por omisión de sus funciones, de conformidad con el Artículo 27°, del Nuevo Código Procesal Constitucional", cierra la resolución.

La posición que tenía la JNJ

De acuerdo al organismo autónomo, la sentencia no podía ejecutarse porque Arce Córdova tenía una segunda destitución vigente y un proceso de amparo en paralelo. Esto hacía imposible su reincorporación, no obstante, con la anulación del proceso disciplinario, ya no existía un obstáculo legal para permitir su retorno a la Fiscalía.

Cabe recordar que este exfiscal había sido vinculado a los 'Cuellos Blancos del Puerto', una presunta red de corrupción por la que es investigado. También estuvo en medio de una polémica por su repentina salida del Jurado Nacional de Elecciones durante la segunda vuelta del 2021.

De esta manera, Luis Arce Córdova deberá volver a la Fiscalía por orden del Poder Judicial, luego de considerar que no existe impedimento material para ejecutar la sentencia que declaraba nula su destitución. La JNJ tiene cinco días hábiles para cumplir con lo dispuesto.