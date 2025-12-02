Delia Espinoza rechaza presunta decisión del TC que suspendería su reposición: "Deben prevalecer mis derechos"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La suspendida fiscal suprema Delia Espinoza se refirió a la filtración de la presunta decisión del Tribunal Constitucional a favor de la Junta Nacional de Justicia, con el que el se suspendería temporalmente la orden judicial que la repone como fiscal de la Nación. La magistrada cuestionó la información difundida en redes y rechazó, de ser cierta, la resolución.

Delia Espinoza se pronuncia

En entrevista con Canal N, la fiscal suprema suspendida criticó la veracidad de esta información que se habría filtrado del TC e informó que no ha sido notificada y tampoco ha hallado la resolución publicada.

"No hay nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional y lo cual, es una práctica que se ha visto en anteriores oportunidades, que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema", señaló.

Por ello, optó por referirse a la información en condicional, pero afirmó que de ser cierta sería un "actuar excesivo" del TC por existir un antecedente que no permite su intervención en temas de derechos fundamentales se trataría de "una sentencia importantísima promovida por el Congreso contra el Poder Judicial".

" Lo que tiene que prevalecer son los derechos fundamentales , cosa que a mi me corresponde, que mis derechos fundamentales sean respetados por la indebida actuación que está teniendo la Junta Nacional de Justicia, que está actuando como juez y parte", expresó.

Espinoza asegura que TC estaría prevaricando

La magistrada sostuvo que dependerá del juez Torres Tasso acatar o no la presunta decisión del TC, pues a su parecer el máximo intérprete de la carta magna estaría "prevaricando" al generar una discusión sobre temas competenciales, que no serían así en el fondo.

"A mi lo que me ha protegido a través de la medida cautelar del señor juez constitucional, son derechos fundamentales, personales. No tiene la que ver con la actuación competencial de disciplinar, nadie está interviniendo contra las funciones propias de la Junta Nacional de Justicia. Hay un error ahí o habría un error, en todo caso", manifestó.

Por su parte, el abogado de la fiscal suspendida, Rodolfo Pérez, recordó que Tomás Gálvez y Luis Arce a través de amparos contra decisiones de la JNJ se reincorporaron en la Junta de Fiscales Supremos, por lo que consideró que, de ser cierta la decisión, el TC sería "muy incongruente".

Es en esa misma línea que Delia Espinoza rechazó esta presunta decisión que ya habría tomado el Tribunal Constitucional a favor de la JNJ y suspendiendo su reposición como fiscal de la Nación.